Bad Miches, las micheladas que rinden tributo a Bad Bunny

Bad Bunny sigue causando furor en la industria musical… y también en la industria del trago. Bad Miches y Huaraches es el primer bar temático inspirado en el cantante puertorriqueño y se encuentra al sur de Ciudad de México.

El artista más escuchado de Spotify a nivel mundial en 2021, ahora “une fuerzas” con las típicas y tan consumidas micheladas para crear una bomba de sabor y atractivo para todos aquellos fans de una chelita y del “Conejo Malo”.

La pandemia por Covid-19 fue un momento de oportunidad para muchos emprendedores, entre ellos María José Zetina y Omar Lobato, los responsables de la creación de Bad Miches. Hoy, el negocio va viento en popa gracias a la popularidad del boricua y de sus curiosos productos.

Micheladas con forma de… ¿glúteos?

No, no estamos bromeando. Los vasos con formas peculiares (como aquellos en forma de glúteos) son un importante atractivo del lugar. No por nada bautizaron a algunos de sus bebidas como los “nalgadrinks”.

¿Qué beber en Bad Miches & Huaraches?

Acorde con la dinámica, podrás encontrar todo tipo de bebidas, como mojitos, shots y las mencionadas micheladas que, dependiendo del sabor y color, les dieron nombres de canciones del reguetonero.

Dákiti, Neverita, La Canción, Andrea, Un Verano Sin Ti, Yonaguni y A Tu Merced sonarán en Bad Miches, mientras tú y tus amigos disfrutan de micheladas y preparados con el mismo nombre.

Por ejemplo, sus bebidas estrella son “Dákiti” y “Callaita”, ambas son la versión propia de los pitufos y pitufinas. Además, está “Neverita, preparada con vodka de tamarindo y frappé de mango con chamoy. “Andrea” combina el algodón de azúcar con ron de frambuesa y diversas frutas para que te sientas tan fresco como el ritmo de Bad Bunny.

A raíz del último álbum, se creó “Un Verano Sin Ti”, servido en un vaso en forma de corazón y con los colores inspirados en la portada debido a su intrépida mezcla de licor y frutas que te llevarán ese atardecer en la playa.

¿Cómo está decorado Bad Miches?

El bar está ambientado con cuatro increíbles murales relacionados con el artista, con colores neón que te permitirán tomar buenas fotos para tus redes sociales. Además, dependiendo de los eventos o lanzamientos, se organizan fiestas temáticas.

En sus redes sociales podrás enterarte de las promociones que tienen en fines de semana o en alguna fecha especial. Atento o atenta, porque podrías aprovechar sus 2x1.

Para que no te quedes sin comer

Sabemos que si no comes, se te puede 'subir' y no queremos que eso. Bad Miches prepara huaraches de huevo, salchicha, chorizo, chuleta, bistec y pechuga, ya sean sencillos o combinados, o los huarachitos que son más pequeños.

Además, están las infaltables papas a la francesa, nachos y, en un futuro próximo, podrás degustar los boneless para acompañar tus tragos.

¿Dónde está y cuál es el horario de Bad Miches?

El llamativo establecimiento se encuentra en Avenida Mar de la Tranquilidad 210, en Coapa, colonia Ex-Hacienda Coapa, en la alcaldía Coyoacán.

Su horario es de las 15:00 a las 2:00 horas de jueves a sábado. En caso de querer probar únicamente la comida, están abiertos de martes a sábado con el mismo horario.

Consulta sus redes sociales: en Facebook como Bad miches & Huaraches y en Instagram y Tiktok como @badmiches.

