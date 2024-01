¿Quieres empezar el 2024 superando un nuevo reto? Dentro de los propósitos no pueden faltar los desafíos y este destino seguramente te provocará emociones fuertes con las que te sentirás recompensado.

Hablamos del Cañón del Tigre, una parada ideal tanto para amantes como principiantes del cañonismo y el rappel. Para llegar a él, necesitas atravesar el centro ecoturístico La Gloria, cerca de las famosas Grutas de Tolantongo, en Hidalgo.

Además de ser un escenario perfecto para la actividad física, te sorprenderá el paisaje natural. Hay de todo. Desde pozas cristalinas para nadar, extensas paredes rocosas repletas de vegetación, cascadas naturales hasta frondosos árboles que te cubrirán de los rayos del sol.

¿Dónde está el Cañón del Tigre?

¿Te imaginas explorar cascadas y formaciones rocosas en la profundidad de un cañón de aguas termales? Eso es tan sólo algunas de los atractivos que ofrece este destino.

Foto: Espíritu Viajero de México

Se ubica en La Gloria, en la zona del Cardonal, en el estado de Hidalgo. Probablemente te suene, pues está cerca de las famosas Grutas de Tolantongo, así como de la Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán.

Desde la CDMX, está a poco más de 4 horas en automóvil. Sin embargo, tan sólo al llegar te sentirás como en un pequeño escondite natural. Recorrerlo también implica toda una experiencia multisensorial en la cual podrás sentir, ver y escuchar el agua color turquesa que cae por las extensas paredes rocosas.

¿Qué hacer en el Cañón del Tigre?

Pero visitarlo requerirá de tu esfuerzo constante. Necesitarás atravesar pronunciadas laderas rocosas. Al menos 3 rappeles y 3 ascensos por cuerda. Aunque podría tomarte más de lo esperado, la recompensa valdrá completamente la pena.

Foto: Espíritu Viajero de México

Si te animas a superar este reto, hay algunas touroperadoras como Espíritu Viajero de México que cuentan con paquetes disponibles para conquistar el cañón.

Su oferta es un tour de espeleo y cañonismo en el que podrás realizar 3 rappeles y 3 ascensos por cuerda de 13, 15 y 20 metros. La experiencia también incluye nadar en aguas termales y espeleo-cañonismo.

¿Cuánto cuesta ir al Cañón del Tigre?

El costo por persona es de $2,500 pesos e incluye equipo personal como casco, arnés de pecho y cintura, cabos de seguridad, descensor, sistema de ascensores croll, puño, estribo, cuerdas, equipo de espeleismo y botiquín de primeros auxilios; cuota de entrada al Cañón del Tigre y de entrada al ejido de La Gloria; transporte redondo desde CDMX y seguro de viajero.

Foto: Espíritu Viajero de México

Recomendaciones para ir al Cañón del Tigre

Por tu parte, se recomienda llevar un rompevientos, una malla térmica y calzado de senderismo o deportivo antiderrapante. También se aconseja llevar guantes para evitar quemaduras en tu piel durante el rapel.

Si estás en búsqueda de nuevos retos y no has intentado aún el rappel, debes saber que esta actividad tiene una dificultad intermedia, pero no requiere experiencia previa. Además, durante el tour estarás acompañado de entre 3 a 5 guías profesionales certificados en turismo de aventura y especializados en espeleo-cañones. Eso sí, la edad mínima es de 12 años y la máxima de 55.

La condición física es importante, por eso hay un par de restricciones que debes considerar. No debes presentar alguna lesión reciente o padecimiento ortopédico, ni estar embarazada.

Foto: Espíritu Viajero de México

“Necesitas saber un poco, pero puede ser para principiantes si tienes condición física. Sí implica cardio en el ascenso”, explicó Jesús Fuentes, director de Espíritu Viajero de México a El Universal. “No hay saltos, no se nada mucho como en otros cañones. Lo bueno es el rappel, que es lo que te va a demorar”, puntualizó

Sin embargo, más allá del esfuerzo físico y el tiempo que puede llegar a tomar recorrer todo el cañón, es una experiencia sumamente recomendable. “Es muy bonito el paisaje y es una gran satisfacción el lograrlo”, confesó.

¿Cuándo y dónde es el tour al Cañón del Tigre?

Durante el próximo mes hay 2 fechas únicas para participar en esta excursión. Serán el próximo 17 y 24 de febrero. Las salidas desde la CDMX son un día antes aproximadamente a las 11:50 pm en el Monumento a la Revolución, cerca de la estación Plaza de la República, de la línea 4 del metrobús. El regreso es el mismo día de la experiencia alrededor de las 10:30 p.m.

Por el momento, no hay más fechas disponibles, pues, al menos para la touroperadora Espirítu Viajero de México, es una ruta nueva. El equipo la comenzó apenas en agosto de 2023 y tras su popularidad la replicó durante un par de fechas más durante octubre y noviembre.

“Es una ruta nueva que muchos no conocen, entonces a mucha gente le llamó la atención por ser algo que no es comercial”, explicó Jesús a El Universal.

Contacto

Teléfono: (55) 2886 8163.

Instagram: @espirituviajero_mx

Facebook: "Espiritu Viajero De Mexico".

