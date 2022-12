Así es el del Tren del Fin del Mundo

El nombre de este tren ya dice mucho de sí mismo, convirtiéndolo en un atractivo muy peculiar.

Se trata del Tren del Fin del Mundo, el tren más austral (al sur) del planeta, en la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en Argentina.

Hoy en día, ofrece un recorrido turístico con paisajes impresionantes y vistas a imponentes montañas en el Parque Nacional Tierra del Fuego.

Foto: Tren del Fin del Mundo

La historia del Tren del Fin del Mundo

Corrían los años finales del siglo XIX cuando, en esta región prácticamente inhóspita, habitada por los indígenas yámanas, el gobierno argentino instaló una misión anglicana, el punto de partida para el conocimiento de Ushuaia en todo el país sudamericano.

Pronto, del interior argentino comenzaron expediciones para poblar la zona y afirmar la soberanía nacional en esos territorios.

Para 1902, el gobierno federal instaló una colonia penal en Ushuaia, mandando a presos para explotar los recursos naturales del área, por lo que se construyó una vía férrea de la cárcel al Monte Susana, lugar donde se extraía madera para calefacción y construcción.

El llamado “Ferrocarril Austral Fueguino” cerró en 1947 por orden del presidente Juan Domingo Perón, argumentando motivos humanitarios, quedando en el abandono hasta 1994, año en que se reconstruyó y reinauguró con fines turísticos.

El recorrido del tren actualmente

A día de hoy, el tren consta de seis puntos de interés en un recorrido de ocho kilómetros, los últimos del trazado original.

El primero, es la estación Fin del Mundo, a siete kilómetros de Ushuaia y desde donde se aborda el tren. Desde el inicio del recorrido, verás increíbles paisajes montañosos y boscosos, a veces en tonalidades anaranjadas o cubiertas de nieve. Durante la travesía te explicarán detalladamente la historia de esa vía.

Foto: Tren del Fin del Mundo

Posteriormente, pasas por el llamado Puente Quemado, cruzando el Cañadón El Toro sobre el río Pipo. Tras esto, la parada en la Estación Cascada La Macarena permitirá contemplar el sitio donde los presos se proveían de agua, gracias al deshielo de la cadena montañosa Le Martial.

Toma un momento, recorre los alrededores del valle, los cerros Guanaco, La Portada y el Monte Susana para contemplar la naciente de una cascada y toma las fotos del recuerdo con los actores vestidos de presos (sí, hay caracterización y toda la cosa); además, hay una tienda de souvenirs en este punto.

El silbato de los guardias indicará que el tren está a punto de partir con destino al Parque Nacional Tierra del Fuego, de aproximadamente 63,000 hectáreas. No te perderás de ningún detalle, pues el tren tiene sistema de audioguía que cuenta la historia del lugar y sus características naturales.

Foto: Tren del Fin del Mundo

Antes de llegar al parque, verás un lugar conociedo como ‘cementerio de árboles’: huellas que los presos dejaron a su paso, pues son pedazos de troncos que no superan los 50 centímetros de altura.

Para finalizar, alcanzarás la Estación Parque Nacional, donde podrás contratar una excursión dentro del parque y seguir tu travesía, o bien tomar el tren de regreso a la estación Fin del Mundo.

Cuánto cuesta subir al tren

Para disfrutar del Tren del Fin del Mundo, hay cuatro tipos de boletos:

- Turista: el más sencillo, viaja en cabinas compartidas con calefacción y sistema de audioguía para conocer la historia del tren y el lugar. Mayores de 13 años por 44.64 dólares; menor de cuatro a 12 años por $22.32 dólares.

- Premium: en cabinas con asientos individuales, incluye desayuno con delicias locales y bebidas (calientes, frías y/o alcohólicas) o comida a elegir entre cazuela de cordero, cazuela de lentejas, pollo al disco, sándwich de lomo o cordero con papas rústicas, o wrap vegetariano y un set de dulces y souvenirs. Mayores de 13 años por &97.28 dólares y menores de cuatro a 12 años por $48.64 dólares.

Foto: Tren del Fin del Mundo

- Especial: en el coche presidencial, incluye un menú de tres tiempos diseñado en función de los gustos de los turistas con platillos de la zona; ferromoza para atender en todo momento y visita guiada a los talleres del tren. Las tarifas varían, consulta directo con el Tren del Fin del Mundo.

- Charter: la opción para grupos. Se debe hacer con mínimo siete días de anticipación. El viaje puede ser narrado en español, inglés, portugués, francés, alemán, japonés, chino, ruso o italiano. Precios varían según necesidades.

Recuerda que hay solo tres salidas al día: 9:30 a.m, 12:00 p.m. y 3:00 p.m. La entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego no está incluida en el boleto del tren; tiene un costo de 18.83 dólares para no residentes en Argentina, a partir de los seis años de edad.

Contacto

Para mayor información y boletos, visita su página oficial: trendelfindelmundo.com.ar

Facebook: “El Tren del Fin del Mundo”.

Instagram: @eltrendelfindelmundo.

Whatsapp: +549 (2901) 301141.

