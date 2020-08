Hace poco más de una semana surgió una polémica alrededor de la campaña turística “Mom, I’m in Acapulco”, la cual buscaba promocionar al destino guerrerense mediante un video que se volvió tendencia en redes sociales. Las críticas señalaban que en el material no aparecían alusiones a los nuevos protocolos de seguridad sanitaria y, en especial, hacían referencia a la frase “¡No hay reglas!”.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, calificó a la campaña como “inoportuna, insensible e imprudente”. Tras la polémica renunciaron a su cargo Pedro Haces y Abraham Garay, presidente y director del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, respectivamente.



Pero otros destinos del mundo no han estado exentos de polémica tras lanzar campañas promocionales. Aquí te presentamos 6 casos.

En 2016 una campaña de turismo emprendida por el gobierno de Lituania dio la vuelta al mundo, pero por las razones equivocadas. Se trataba de una estrategia difundida en redes sociales, la cual involucraba bellas imágenes que ilustraban el atractivo del país báltico. El único problema era que algunas de esas fotos fueron tomadas en Finlandia y Eslovaquia, no en Lituania.

Lo peor de todo es que la oficina de turismo y agencias de medios locales defendieron el asunto diciendo que las imágenes cumplían con “comunicar emociones”, de acuerdo con la BBC, lo cual desató burlas en internet.

Muchos usuarios de redes sociales compartieron imágenes de lugares emblemáticos con la afirmación de que estaban en Lituania.

Al final el incidente provocó que la responsable de la oficina de turismo, Jurgita Kazlauskiene, renunciara a su cargo.

Meses antes del escándalo por la campaña turística de Lituania que mencionamos, el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, tuvo un problema similar.

El destino lanzó un video en el que, por unos segundos, aparecía un chico en patineta afuera de un edificio de cristal mientras un narrador dice: “Imagina un lugar que se siente como casa pero es tan único que nunca te aburres”. Sin embargo, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar que el edificio de cristal no estaba en Rhode Island, sino en Reikiavik, la capital de Islandia. De hecho es un lugar bastante famoso por su arquitectura, la sala de conciertos Harpa.

La Rhode Island Commerce Corporation confirmó que se trataba de un error, pero le echo la culpa a la compañía que editó el video, explica The Guardian. El comercial había costado 22 mil dólares y se actualizó sin costo extra, según la autoridad local.



