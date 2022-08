5 lugares para armar un picnic en CDMX

Tomarse un descanso sin salir de la ciudad es más fácil de lo que crees pues existen lugares en CDMX que nos ofrecen un remanso lejos del ajetreo de los autos y el ruido y no, no vamos a hablarte de Chapultepec o el Desierto de los Leones. Es momento de planear un día rodeado de árboles en alguno de estos 5 destinos ideales para un picnic.



Y es que la Ciudad de México cuenta con una gran variedad de parques, jardines y bosques, donde no solo puedes armar un picnic, también puedes participar de actividades para disfrutar más de tu visita.

Parque Bicentenario

El Parque Bicentenario es un espacio ecológico de entrada gratuita en el que los visitantes tienen la oportunidad de interactuar con los diversos ecosistemas y recursos naturales que reúne. Desde bosques tropicales hasta matorrales y desierto, además de jardines botánicos e invernaderos, el parque cuenta con un total 55 hectáreas de área verde, ideales para un picnic rodeado de naturaleza.



Además, ofrece diferentes actividades culturales, artísticas, deportivas y de entretenimiento, convirtiéndolo en uno de los parques más completos para vivir una experiencia única en la Ciudad de México.



El Parque Bicentenario está abierto al público de martes a domingo en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche y se encuentra ubicado en Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo, CDMX.



Imagen: Parque Bicentenario

Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional es un espacio dedicado al rescate, preservación, investigación, promoción y difusión del patrimonio cinematográfico de México y el mundo. Y qué mejor oportunidad de vivir esta experiencia que sentado o recostado sobre el pasto a través de su Foro al Aire Libre.

Este proyecto de la Cineteca Nacional te brinda la oportunidad de disfrutar de una película a la par de un picnic sobre tapetes al aire libre. Y, si no quieres llevar tu propia comida, cuentan con servicio de meseros para adquirir productos y bebidas en una de sus cafeterías y restaurantes.

De martes a jueves las funciones son gratuitas; de viernes a domingo el acceso tiene un costo de $60 pesos, válido para 2 personas. Los boletos deben ser adquiridos directamente en taquillas 2 horas antes de la función.

Así que, si además de pasar un día de picnic, quieres acompañarlo mirando una película, la Cineteca Nacional es de lo más recomendable. Se encuentra en Avenida México Coyoacán 389, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.



Imagen: Cineteca Nacional

Parque La Mexicana

Si tu plan es pasar un día familiar rodeado de naturaleza, el parque La Mexicana ofrece para sus visitantes la mejor experiencia. Además de contar con áreas verdes, así como programas recreativos, culturales y deportivos, este parque opera con altos estándares de seguridad y mantenimiento.

La Mexicana es un parque público y gratuito considerado uno de los de mejor nivel en la Ciudad de México. Con más de 2,500 árboles, 70 mil metros cuadrados de pasto y 80 mil arbustos, es un buen lugar para realizar todo tipo de actividades, incluyendo un picnic. Solo considera que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, colocar adornos, llevar sillas y mesas.

Parque La Mexicana está en Avenida Luis Barragán 505, Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, CDMX. Opera todos los días del año, de 5 de la mañana a 9 de la noche.



Imagen: La Mexicana

Parque Ecológico el Batán

Ubicado al sur de la CDMX este parque es una joya poco conocida que cuenta con grandes áreas verdes, más de mil 300 árboles de distintas especies y una amplia oferta recreativa y cultural que, sobre todo, los más pequeños amarán pues hay un arenero y varias áreas de juego.

Si eres fan de la cultura asiática este espacio es para ti pues hace años fue la hacienda de Sanshiro Matsumoto, donde se recibieron a los más de 500 japoneses afectados por la Segunda Guerra Mundial gracias a lo cual hoy podemos encontrar pérgolas de estilo japonés. Y no solo eso, también hay un gran mural, el último trabajo monumental de Diego Rivera.

La entrada al Parque Ecológico el Batán tiene un costo de $20 pesos. Está abierto de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, y los fines de semana de 9:00 am a 7:00 pm. Está en Avenida San Jerónimo 477, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón.



Imagen: Facebook El Batán Parque ecológico

Mini Marquesa Bosque de Tláhuac

En el Bosque de Tláhuac también puedes rentar cuatrimotos, montar a caballo, volar papalotes y, por supuesto, armar un picnic, tal como lo harías en la Marquesa.

Pero no es lo único que ofrece este lugar, también encontrarás otras opciones, como actividades artísticas, pista para correr, alberca olímpica, un lago y “La Granja Feliz“ con animales como conejos, venados, avestruces, patos, gallos y vacas.

La entrada al parque es gratuita. El costo de las actividades varía. Visítalo en Avenida la Turba, sin número, colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tláhuac.



Imagen: tlahuac.cdmx.gob.mx

