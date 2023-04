Por su historia y majestuosa arquitectura, las catedrales forman parte de los atractivos turísticos de una ciudad. Alrededor del mundo, existen impresionantes edificios que vale la pena incluir en nuestra lista de lugares por visitar, más allá de si somos seguidores o no de la religión cristiana. Aquí, 5 templos imponentes que roban el aliento a cualquiera.

¿Cuáles son las catedrales más bonitas del mundo?

Duomo de Milán

Considerado el atractivo turístico más importante de la ciudad italiana de Milán, se estima que su construcción inició en 1386, cuando el estilo de las catedrales góticas había alcanzado su apogeo. Los trabajos continuaron por más de 200 años hasta que, a finales del siglo XVI, comenzó a diseñarse la fachada de la iglesia.

Foto: Vitaliy Zamedyanskiy. Unsplash

“Es un híbrido entre la arquitectura vertical gótica y la romana. En vez de buscar la conexión con dios a través de un manejo del espacio que dirija la vista al cielo, sobresale su decoración y la penumbra dentro de su interior, elementos que crean ambientes capaces de abstraer a las personas del mundo exterior y permitirles tener una conexión sensorial más completa”, explica Salvador Reyes, director del estudio de diseño Reyes Ríos + Larrain.

Diferentes arquitectos, escultores y artistas intervinieron en su construcción a lo largo de más de cinco siglos. En su interior saltan a la vista sus bellos y coloridos vitrales, mismos que representan escenas de la Biblia.

Lo destacado:

Su nave central cuenta con una altura de 45 metros.

Tiene capacidad para más de 40 mil personas.

Su construcción fue realizada en ladrillo recubierto de mármol.

Catedral de Notre-Dame

Objeto de películas y novelas, la Catedral de Notre-Dame es uno de los símbolos más emblemáticos de París y una de las catedrales más bonitas del mundo. Está en la isla de la Cité, en medio del río Sena. Su construcción inició en 1163, y fue terminada más de 180 año después. Ha sido modificada en varias ocasiones. En 1991 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Foto: Maxime Gilbert. Unsplash

“Tanto lo técnico como lo decorativo no buscan hacer gran alarde como en otras edificaciones, sino más bien convivir juntos. Sus dos torres no tienen coronación en la fachada, lo que indica que no se terminó”, menciona el arquitecto.

El 15 de abril de 2019, un aparatoso incendio en la parte alta de la catedral derribó el techo, la aguja del templo y llegó a afectar una de las dos torres. Por suerte, la estructura quedó a salvo de las llamas. Se espera que pueda ser reabierta el próximo año, de cara a los Juegos Olímpicos de París.

Lo destacado:

En 1831, el escritor francés Víctor Hugo publicó “ Nuestra Señora de París ”, novela que cuenta la historia de ‘Quasimodo’, un jorobado que vive en los campanarios.

”, novela que cuenta la historia de ‘Quasimodo’, un jorobado que vive en los campanarios. Es la tercera catedral más grande del mundo.

más grande del mundo. De 2016 a 2018, recibió cerca de 12 millones de visitantes.

Catedral de Colonia

Tanto su arquitectura como su belleza quitan el aliento. La Catedral de Colonia, de estilo gótico, empezó a construirse en 1248 y se terminó en 1880. Se localiza en Colonia, la cuarta ciudad más poblada de Alemania, a orillas del río Rin. Posee una altura de 157 metros.

Foto: Tamal Mukhopadhyay. Unsplash

“En esta catedral llevaron el dominio técnico del material a su límite. Con el mínimo grosor de la piedra se lograron crear espacios y alturas de una sutileza que pareciera que no se trata de este mineral, casi acercándose a las proporciones y estética del acero”, señala el director del estudio de diseño Reyes Ríos + Larrain.

Dicho recinto constituye un testimonio de la perdurabilidad de la fe cristiana en Europa. Se considera el monumento más visitado de Alemania y su acceso es totalmente gratuito, aunque se debe pagar para subir a la torre y admirar las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad.

Lo destacado:

Dada su altura, se dice que puede verse desde cualquier punto de la ciudad.

En 1996 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En su interior se halla un relicario que, aparentemente, contiene los restos de los tres Reyes Magos.

Basílica de la Sagrada Familia

A más de 140 años de que se colocara la primera piedra, la Basílica de la Sagrada Familia aún se encuentra en construcción. Localizada en Barcelona, es obra del célebre Antoni Gaudí, el máximo exponente del modernismo catalán. Desde 1914 y hasta su muerte, en 1926, el arquitecto se dedicó a la edificación del templo de manera exclusiva.

Foto: Miltiadis Fragkidis. Unsplash

La Sagrada Familia fue objeto de actos vandálicos a consecuencia de la Guerra Civil española. Se quemaron planos y fotografías, además de que se destrozaron las maquetas de yeso. Se dice que, debido a este acontecimiento, se detuvieron las obras y por ello se ha alargado tanto su construcción. Su arquitectura es esencialmente gótica.

Desde los inicios de su edificación, se han empleado alrededor de 50 tipos diferentes de piedra, traídos desde canteras de Escocia, Galicia, Francia e Inglaterra. A raíz de la pandemia de covid-19, se tomó la decisión de parar las obras en marzo de 2020, mismas que se reanudaron siete meses más tarde.

Lo destacado

Su interior debe visitarse para observar las coloridas vidrieras.

La fachada del Nacimiento y la cripta del templo forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2005.

Se espera que los trabajos de esta basílica concluyan en 2026.

Catedral de Santa María del Fiore

En la encantadora ciudad de Florencia, esta basílica es una de las más grandes de la religión cristiana, con una longitud de 160 metros y capacidad para cerca de 30 mil personas. Su construcción empezó en 1296 y tardó alrededor de 72 años. A mediados del siglo XVI, los artistas florentinos dejaron de lado su estilo gótico y le dieron un aire romano.

Foto: Michaela. Unsplash

La Catedral de Santa María del Fiore posee una nave principal y dos laterales, así como con una impresionante cúpula de ladrillo, obra del escultor Filippo Brunelleschi. Durante el siglo XX, se descubrió cerca de la entrada de la catedral una cripta donde puede verse la tumba de este artista del renacimiento italiano.

Dada su belleza, historia y misticismo, se encuentra entre los tres atractivos turísticos principales de Florencia. La entrada a la catedral es gratuita, y vale la pena echar un vistazo a sus grandes espacios con pocos pilares de soporte, así como a su perímetro interior, donde se extiende una galería y un complejo de ventanas decoradas.

Lo destacado

Arnolfo di Cambio fue el primer jefe constructor de esta catedral.

Su espectacular cúpula se completó en tan solo 16 años.

La fachada original de la basílica fue destruida a finales del siglo XVI.

