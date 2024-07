El emblemático hotel The Mirage de Las Vegas cerrará sus puertas el próximo 17 de julio tras 34 años de funcionamiento, debido a que la propiedad se transformará en un nuevo y moderno hotel propiedad de la marca Hard Rock.

Desde su inauguración, The Mirage fue punta de lanza en cuanto a espectáculos, excentricidades y hospedaje en Las Vegas, así como uno de los responsables para el despunte turístico de la ciudad.

Elegimos 10 datos ‘curiosos’ de este icónico alojamiento que cerrará definitivamente en unos cuantos días.

1. El resurgir de Las Vegas

The Mirage abrió sus puertas en noviembre de 1989 y revolucionó la industria de la hotelería, de las apuestas y del lujo en Las Vegas debido a sus novedosas atracciones de entretenimiento, gastronomía, decoración exótica y otras experiencias de ultra lujo.

Foto: The Mirage Hotel and Casino

Fue el primer gran resort en abrir en The Strip tras la apertura del MGM Grand en 1973 y su apertura marcó un ‘resurgir’ de Las Vegas que experimentaba un declive turístico debido a que Nueva Jersey había legalizado el juego y los casinos de Atlantic City comenzaron a atraer turismo.

Cuenta con 3,044 habitaciones

10 restaurantes

Trabajan más de 3,000 empleados en el hotel

2. La exuberante temática de The Mirage

The Mirage está repleto de plantas y árboles exóticos, además de su emblemático volcán y una laguna con pequeñas cascadas, ya que la temática del hotel es la de recrear la naturaleza tropical de las islas del océano Pacífico, específicamente de Polinesia.

Foto: The Mirage Hotel and Casino

Incluso, en el lobby principal hay un gigantesco domo y un jardín con palmeras, la recreación de rocas volcánicas y hasta un enorme tanque de agua salada que funciona como acuario, hogar de más de 450 peces de 85 especies distintas.

3. The Mirage: el más costoso de su época

El costo de construcción de The Mirage se proyectó inicialmente en 550 millones de dólares, aunque finalmente terminó costando 680 millones de dólares, convirtiéndose en el hotel-casino más caro en ese entonces.

El banco Drexel Burnham Lambert financió gran parte del proyecto, gracias a su ejecutivo Michael Milken, quien consiguió 525 millones de dólares a través de bonos hipotecarios llamados ‘bonos basura’, emitidos por empresas con calificación crediticia baja y altos riesgos de incumplimiento.

4. Las ganancias millonarias de The Mirage

Se dice que para poder pagar los préstamos y operar correctamente, The Mirage requería generar (al menos) 1 millón de dólares diarios.

El éxito llegó rápidamente para el resort, pues pudo liquidar sus deudas aproximadamente 18 meses después de su inauguración.

5. Oro en The Mirage

Su arquitectura es inconfundible, debido a sus grandes torres blancas en forma de Y, ‘decoradas’ con ventanas entintadas en un llamativo y brilloso color dorado.

Foto: Unsplash

Si alguna vez escuchaste la frase ‘no todo lo que brilla es oro’, en The Mirage sí lo es, al menos en sus ventanales y en cierta proporción, pues adquirieron esa tonalidad debido a que, en el proceso de pintura, fue utilizado polvo de oro real.

6. Piscina exclusiva para adultos en The Mirage

A espaldas del edificio principal, había un ‘paraíso’ privado exclusivo para adultos: el Bare Pool Lounge, una alberca rodeada por palmeras, cabañas de madera, camastros y un bar con diversas opciones de coctelería.

Foto: The Mirage Hotel and Casino

Era el espacio perfecto para la fiesta estilo Las Vegas. Incluso, las mujeres eran libres de permanecer en topless.

7. El aroma del volcán de The Mirage

Sin duda, el volcán de The Mirage fue el icono principal del hotel y uno de los emblemas de Las Vegas, pues supuso una atracción innovadora en el momento de su inauguración. Ofrecía un espectáculo gratuito cada noche para aquellos que se encontraran en The Strip.

Aún activo, funciona gracias a un sistema de tuberías de gas natural, iluminación roja para simular lava, dispositivos que lanzan agua hasta a 3.7 metros de altura, llamas y hasta una enorme bola de fuego.

Foto: The Mirage Hotel and Casino

Algo característico de este volcán artificial es su aroma, pues debido a que desprendía un molesto olor a gas tras las erupciones, se le agregó una esencia de piña colada para una mejor experiencia.

8. The Beatles en The Mirage

Uno de los shows exclusivos de The Mirage era el espectáculo ‘LOVE’ del Cirque du Soleil, inspirado en la legendaria banda británica The Beatles.

Inaugurado en 2006, se trataba de un homenaje al cuarteto de Liverpool mediante un elenco de artistas, actores, acróbatas y bailarines que ofrecían un total espectáculo inmersivo gracias al video mapping, alucinantes escenarios y un teatro con vistas 360°.

Foto: The Mirage Hotel and Casino

Lamentablemente, la última función de ‘LOVE’ se realizó el pasado 7 de julio, marcando el fin tras 18 años de vida.

9. Animales exóticos en The Mirage

Siegfried & Roy fue una pareja de magos, ilusionistas y criadores de animales exóticos que tuvieron éxito internacional gracias a sus extravagantes actuaciones en Las Vegas, particularmente en The Mirage, hotel con el cual firmaron un contrato de por vida en 2001.

Sus shows llamaban la atención debido a la presencia de tigres y leones blancos, hasta que en octubre de 2003, el felino Montecore hirió de gravedad a Roy y, desde entonces, sus actuaciones terminaron.

Foto: The Mirage Hotel and Casino

No obstante, desde 1990 y hasta finales de 2022, existió el Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat en The Mirage, una popular atracción del hotel debido a que ahí habitaron delfines nariz de botella, tigres y leones blancos, leopardos y otras especies que fueron propiedad de los magos.

10. ¿Qué pasará con el hotel The Mirage?

La empresa Hard Rock International compró el hotel The Mirage en diciembre de 2022 por la exorbitante cantidad de 1,075 millones de dólares.

Recientemente, las redes sociales del Mirage anunciaron que su cierre de operaciones está pactado para el 17 de julio. A partir de entonces comenzará una renovación que incluirá un nuevo hotel en forma de guitarra de 213 metros de altura, un casino y la destrucción del icónico volcán, para dar paso a muchas más habitaciones.

Hasta el momento, no hay más detalles, pero se espera que los trabajos tomen 3 años y se prevé que sea abierto en la primavera de 2027.

