El paisaje urbano de Nueva York es inconfundible, gracias a sus icónicos edificios clásicos y modernos, como el Empire State, el Chrysler, Flatiron y el Metlife Building, el One World Trade Center, la Torre Woolworth o el novedoso 30 Hudson Yards, por mencionar algunos.

Precisamente en este último rascacielos de cristal, el 30 Hudson Yards, se encuentra Edge, un increíble mirador donde se ofrece una experiencia de infarto llamada City Climb.

Aquí te decimos todos los detalles de esta emocionante actividad.

¿Cuál es el mirador más alto de Nueva York?

Edge es el mirador al aire libre a mayor altura no solo de Nueva York, sino de todo el hemisferio occidental. Se encuentra en el piso 100, a 335 metros de altura, del moderno edificio 30 Hudson Yards, en el lado oeste de Midtown Manhattan.

Foto: Edge

Posee una parte interior, con vistas 360° del skyline neoyorkino, así como una terraza de 24 metros de largo suspendida en el aire, rodeada por paredes de vidrio con 6.6 grados de inclinación, que permite al visitante ‘asomarse’ a la ciudad.

Lee también: Cuánto cuesta lanzarse en la tirolesa del lago de Pátzcuaro

En la parte central de la plataforma, hay una porción triangular del piso que está hecho de cristal, con el abismo a tus pies.

Tiene también un bar, y en el piso 101 se instaló Peak, restaurante de gastronomía estadounidense contemporánea, con un menú que cambia de acuerdo con la temporada.

Foto: Edge

¿Cómo es la experiencia de escalar el mirador más alto de Nueva York?

Si pensabas que esta experiencia en las alturas era suficiente, tenemos que advertir que hay más.

Se trata de City Climb, el ascenso al aire libre más alto del mundo en un edificio. Se trata una escalada guiada por 370 escalones, en la que estarás anclado en todo momento con 2 cables de seguridad conectados a un carrito que se mueve durante toda la experiencia.

Foto: Edge

Se divide en 4 espacios: Basecamp, donde inicia la aventura; The Cliff, con vistas a la calle a 362 metros de altura; The Stair, escaleras con inclinación de 45 grados al filo del edificio y The Apex, un pequeño mirador al aire libre a 387.4 metros de altura.

Por cierto, el mirador cerrado más alto de la ciudad es el del One World Trade Center, a 386.5 metros, pero City Climb ‘rompe’ ese récord.

En The Apex, la experiencia llega a su clímax. Anclado a una plataforma en el techo, te colocarás en el borde del mirador y tendrás que decidir si te colgarás al vacío dando la espalda al horizonte o de frente al mismo. Las vistas de Nueva York son inigualables.

Foto: Edge

La actividad dura entre una hora y media y dos horas; el tiempo máximo en The Apex es de 45 minutos y, tras ello, se regresa a Edge, donde podrás disfrutar de sus interiores y exteriores.

¿Cuánto cuesta escalar el mirador más alto de Nueva York?

City Climb tiene un costo de 185 dólares por persona (aproximadamente $3,340 pesos mexicanos) e incluye entrada a Edge, equipo de seguridad, imagen digital, video personalizado de la escalada y medalla conmemorativa.

Lee también: Maloca: cabañas románticas y ecológicas en una playa de Michoacán

Toma en cuenta que hay ciertas restricciones:

Edad: disponible para mayores de 13 años.

Estatura: medir mínimo 1.49 metros y máximo 2.04 metros.

Peso máximo permitido: 140 kilos.

Contacto

Página web: edgenyc.com/es

Facebook: “Edge”.

Instagram: @edgenyc

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters