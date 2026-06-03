En el mundo del comercio electrónico, pocas cosas exigen tanta velocidad como las ofertas relámpago de Mercado Libre. Con descuentos masivos que duran solo unas pocas horas —o hasta agotar existencias—, esta sección se ha convertido en la favorita de los cazadores de ofertas inteligentes.

Hoy, la plataforma ha liberado rebajas imperdibles en tecnología, artículos para el hogar y moda, pero el reloj ya está corriendo.

Si quieres estrenar al mejor precio y asegurar tu envío full antes de que el contador llegue a cero, acompaña a revisar los artículos que están volando AHORA MISMO.

Las ofertas relámpago de Mercado Libre

Cortina Blackout Para Ventana 214x160cm

Estas cortinas destacan por ser una de las soluciones más eficientes y populares para recámaras, salas o estudios donde se busca un control total de la luz y la temperatura. Su principal beneficio es su capacidad para bloquear entre el 85% y el 99% de la luz solar y los rayos UV (los tonos más oscuros ofrecen el mayor rendimiento). Esto las hace ideales para quienes trabajan de noche y necesitan dormir de día, o para colocar en salas de televisión y evitar los reflejos molestos en las pantallas. Además, garantizan una privacidad absoluta desde el exterior.

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Guantes De Nitrilo Vinil Libre De Latex

Si estás buscando una alternativa de protección segura, económica e hipoalergénica, los guantes de nitrilo-vinil (también conocidos en la industria como guantes de vitrilo) son la solución ideal. Al combinar ambos materiales sintéticos, se elimina por completo el riesgo de alergias asociadas al látex natural.

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Ventilador Portátil Recargable Inalámbrico

Los ventiladores portátiles recargables e inalámbricos son una de las mejores soluciones para combatir el calor en cualquier lugar, ya sea en la oficina, acampando o durante un apagón. Suelen incluir baterías de alta capacidad (entre 4000 y 10000 mAh) que pueden durar muchas horas con una sola carga. Son perfectos para colocar sobre la mesa de noche, llevar a la oficina o usar en terrazas, ya que muchos cuentan con funciones de oscilación automática y múltiples velocidades silenciosas.

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Llave de Impacto Inalámbrica LUCKSSY de 21V

La Llave de Impacto Inalámbrica LUCKSSY de 21V es una herramienta diseñada para trabajos que requieren potencia y movilidad, convirtiéndose en una alternativa atractiva para mecánicos, aficionados al bricolaje y usuarios que necesitan aflojar o apretar tuercas y pernos con rapidez. Este modelo incorpora un motor sin escobillas (brushless), tecnología que mejora la eficiencia energética, reduce el desgaste interno y prolonga la vida útil de la herramienta. Además, ofrece un torque máximo de hasta 520 Nm, suficiente para tareas automotrices, mantenimiento de maquinaria y proyectos de construcción ligera.

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Apple Airpods 4° Generación

Los Apple AirPods de 4ª Generación representan una renovación importante en la línea de audífonos inalámbricos de entrada de Apple, destacando por introducir dos versiones distintas para adaptarse a diferentes presupuestos y necesidades. Ideales si buscas la comodidad clásica de los AirPods sin aislamiento del entorno. Ofrecen una gran calidad de audio y el nuevo diseño ergonómico.

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