Las plantas son una excelente opción para transformar cualquier espacio, pero no siempre es fácil dedicarles el tiempo y los cuidados que requieren.

Ante ello, las plantas artificiales se han convertido en una alternativa cada vez más popular para decorar el hogar, aportar frescura visual y darle un toque de elegancia a salas, recámaras, oficinas o terrazas.

Si estás buscando renovar tus espacios sin preocuparte por el riego o el mantenimiento, te presentamos cinco opciones que destacan por su diseño realista, versatilidad y precio accesible.

5 plantas artificiales para decorar tu hogar

Árbol de Olivo Artificial

El Árbol de Olivo Artificial de 150 cm de altura es una opción decorativa ideal para quienes desean añadir un toque natural y elegante a sus espacios sin preocuparse por el mantenimiento. Gracias a su diseño inspirado en los olivos mediterráneos, este árbol destaca por sus hojas de tonos verdes realistas y sus pequeños frutos que aportan un acabado sofisticado y auténtico.

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GORAL Planta Artificial Decorativa Realista

La planta artificial decorativa realista de GORAL es una alternativa práctica y elegante para quienes desean incorporar un toque natural a sus espacios sin asumir las responsabilidades que implica el cuidado de una planta viva. Diseñada para imitar con gran detalle la apariencia de una planta natural, destaca por su follaje abundante, colores vibrantes y acabados que ayudan a crear una sensación de frescura en cualquier habitación.

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Palmera Artificial de 180cm

La Palmera Artificial de 180 cm con 18 troncos y hojas tropicales es una excelente opción para quienes desean darle a su hogar u oficina un estilo fresco, exótico y lleno de vida sin preocuparse por el mantenimiento. Inspirada en las palmeras que suelen encontrarse en destinos paradisíacos, esta pieza decorativa destaca por su gran tamaño y su abundante follaje, capaz de convertirse en el centro de atención de cualquier espacio.

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Ave del Paraíso Planta Artificial de 160cm

La planta artificial Ave del Paraíso de 160 cm con 10 troncos es una opción decorativa ideal para quienes buscan añadir un toque tropical y sofisticado a sus espacios. Esta planta está inspirada en una de las plantas ornamentales más populares del mundo, esta pieza destaca por sus grandes hojas verdes de aspecto realista, capaces de aportar frescura visual y elegancia a cualquier ambiente.

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BOJA-Plantas Artificiales Decorativas

La planta artificial decorativa BOJA de 18 hojas es una alternativa ideal para quienes desean añadir un toque de naturaleza a sus espacios sin preocuparse por el mantenimiento. Su diseño destaca por sus hojas amplias y detalladas, que recrean de forma realista la apariencia de una planta tropical, aportando frescura y elegancia a cualquier rincón del hogar.

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