Yuki Tsunoda amenaza a Checo Pérez y pide su lugar: "Estoy listo para el reto"

La temporada 2024 de Sergio 'Checo' Pérez en la Fórmula 1 ha sido complicada, aumentando los comentarios negativos sobre su desempeño en la pista.

Situación que durante varias semanas causó el rumor de una posible salida de Red Bull pese a tener contrato con la escudería austriaca.

Luego de esas versiones de cambio en el equipo, varios pilotos han levantado la mano para en caso de un cambio ocupar el lugar del mexicano, siendo el más reciente el japonés Yuki Tsunoda.

Integrante de RB Formula One Team (Visa Cash App RB F1 Team), que no ocultó su deseo de ocupar pronto el sitio de Pérez en la máxima categoría del automovilismo.

“Si supiera qué hacer (para tener el otro asiento de Red Bull en 2025), lo haría justo al terminar esta entrevista. Sabemos que son cosas que no controlo, lo único que sí puedo controlar es mi rendimiento, como he demostrado hasta ahora en el año. Confío en mí mismo y he demostrado que mis resultados son lo más consistentes posible", mencionó en entrevista con Sky Sports.

Tsunoda, quien terminó noveno en el GP de Las Vegas, aprovechó la oportunidad para felicitar a Max Verstappen por un nuevo campeonato, reiterando que trabajará para estar a su lado.

“Estoy listo para luchar contra ese monstruo, pero, al mismo tiempo, decirle que felicidades porque lo ha hecho muy bien”, finalizó.