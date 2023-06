Willer Ditta llegó a México con la promesa de ayudar a Cruz Azul

Se dice rápido. Se dice fuerte. Se dice muy profesional. Y además mete goles.

Llegó Willer Ditta a México, defensa central colombiano que si pasa los exámenes médicos será parte de Cruz Azul.

El zaguero proviene del Newell's Old Boys de Argentina, equipo con el que tuvo algunos desacuerdos a la hora de tramitar su pase, "Pero estoy bien, las negociaciones como en todo estuvieron algo largas, pero todo terminó bien y estoy aquí, dispuesto a entregarme a mi nuevo equipo".

Lee también América tendría nuevo delantero para la Jornada 2; 'Cabecita' Rodríguez volverá hasta septiembre

Dice conocer el futbol mexicano, o por lo menos se ha asesorado, y sentenció que llega al club. "Más grande de México, tengo muchas expectativas. Es un gran reto, soy un profesional muy competitivo y quiero cumplir. Me gustan los retos, así que primero pienso pasar los exámenes médicos y ponerme a la altura, a las órdenes del cuerpo técnico".

Describió sus cualidades, lo que le puede ofrecer al equipo cementero

"Soy un jugador con mucha garra, muy fuerte, muy rápido, con buen juego aéreo, pero lo más interesante de esto es mi profesionalismo que lo pongo a las órdenes del club y ojalá todo salga bien para que podamos conseguir los objetivos ".

Dice que no llega con los ojos cerrados, "un compañero allá en Newell's me dijo cosas muy lindas del fútbol mexicano, y eso me motivó mucho más para llegar aquí ".

Ese compañero fue Leonardo Vangioni quien estuvo cuatro años en los Rayados de Monterrey. Y además de todo, dice que anota goles. "Por ahí circula un buen gol que metí, se me da mucho cuando me voy al frente. Pero lo principal es ayudar, aprender de mis compañeros y aportar".

Lee también Exfutbolista del Atlético de Madrid revienta a Hugo Sánchez: Traicionero y desleal como ninguno

Y finalmente aceptó que entre todo lo que ha oído del futbol mexicano y de Cruz Azul, está el carácter de su técnico Ricardo Ferretti. "Sé que es un entrenador exigente y eso está bien, reitero, espero estar a la altura, cumplir los exámenes médicos y estar en la cancha lo más rápido posible".

Con la incorporación de Ditta, Cruz Azul suma su quinto refuerzo para este semestre: Carlos Salcedo, Kevin Castaño, Diber Cambiando y Moisés Vieira. Aún falta la incorporación de un delantero más.