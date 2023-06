Exjugador del Atlético de Madrid revienta a Hugo Sánchez: Traicionero y desleal como ninguno

La relación entre Hugo Sánchez y la afición del Atlético de Madrid no es la mejor desde que el mexicano partió para fichar con el Real Madrid, su acérrimo rival.

La relación de amor con el canterano de los Pumas se convirtió en odio y con su más reciente declaración han reactivado su desprecio hacia el ‘Pentapichichi’.

Hugo Sánchez declaró en su serie ‘BIOS: Vidas que cambiaron la tuya’, que el tiempo que pasó en el Atlético de Madrid “fueron los peores meses que pasé en mi vida”. Esta declaración no cayó nada bien en la afición rojiblanca.

"Esos tres meses fueron los peores meses que pasé en mi vida, vi titulares en los periódicos que decían que queremos futbolistas, no mariachis. En la tribuna me gritaban: ‘Indio. Cabrón. Irás al paredón’. Se me inflamaban las amígdalas, pero decía 'ahora voy a jugar mejor”, reveló Hugo.

Rubén Cano arremetió contra Hugo Sánchez

Hugo Sánchez llegó en 1981 al Atlético de Madrid y Rubén Cano disputaba su última temporada con los Colchoneros. Al enterarse de la declaración del mexicano, explotó en su cuenta de Twitter.

“Hugo Sánchez es la peor persona que tuve como compañero en todos los equipos que jugué… Traicionero y desleal como no conocí a ningún otro. No dejo amigo ni en el Atlético ni en el Madrid, ni debe tener en México y lo digo porque el primer año casi convivimos y ayudamos mucho”, escribió el exdelantero hispano argentino.

Rubén Cano reventó a Hugo Sánchez

Cano relató que hasta su esposa celebraba los goles de los equipos rivales cuando Hugo no jugaba de titular.

“Tan mal persona que cuando íbamos a jugar afuera las esposas se juntaban a jugar a las cartas o bingo y si el entraba de suplente la mujer festejaba los goles del contrario y quería que el Atlético perdiera. Eso hizo que nos distanciáramos”, reveló en Twitter.

