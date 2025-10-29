Vinicius Júnior se disculpa por su actitud ante Xabi Alonso

Vinicius Junior se disculpó por su arrebato hacia Xabi Alonso, el técnico del Real Madrid, tras ser reemplazado en el clásico contra el Barcelona, culpando a su "pasión" y “carácter competitivo”.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el clásico”, escribió el astro brasileño en la red social X. "Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente".

Vinicius se mostró visiblemente molesto cuando se enteró de que Alonso decidió reemplazarle con Rodrygo a los 72 minutos de la victoria del Madrid por 2-1 ante el Barcelona el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El delantero brasileño abrió los brazos y siguió hablando consigo mismo mientras abandonaba el campo. Vinicius se dirigió directamente al vestuario antes de reunirse con sus compañeros unos cinco minutos después.

No mencionó a Alonso en su disculpa en X.

"la pasión me gana", dijo Vinícius. “Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa”.

Vinicius ha sido sustituido con más frecuencia de lo que solía ser bajo entrenadores anteriores del Madrid. Tampoco fue titular en un par de partidos.

También tuvo un cruce de palabras con Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, durante el clásico, y estuvo involucrado en un altercado entre jugadores después del partido.