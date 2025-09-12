VIDEO: Pesaje del Canelo Álvarez y Terence Crawford termina en conato de bronca en las gradas

Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de pesaje previo al combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Miles de aficionados mexicanos, estadounidenses y otros tantos mexicoamericanos, abarrotaron las gradas para vivir una fiesta con música mexicana y un ambiente digno de la pelea del año.

Sin embargo, la fiesta terminó en conato de bronca.

Al terminar la ceremonia, un grupo de seguidores del Canelo intercambió golpes con otros aficionados que portaban jerseys de los Raiders, el equipo de la ciudad.

Empujones y golpes de puño fueron lanzados en las tribunas hasta que elementos de seguridad llegaron y separaron a los involucrados. Después de una breve interrogación, un aficionado con playera del Canelo Team fue retirado con sus brazos detrás de su espalda.

