Más Información

VIDEO: Pesaje del Canelo Álvarez y Terence Crawford termina en conato de bronca en las gradas

VIDEO: Pesaje del Canelo Álvarez y Terence Crawford termina en conato de bronca en las gradas

El Clásico América vs Chivas será a la misma hora de la pelea del Canelo Álvarez; estos son sus horarios

El Clásico América vs Chivas será a la misma hora de la pelea del Canelo Álvarez; estos son sus horarios

Liga MX: Mazatlán vs Pumas EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Liga MX: Mazatlán vs Pumas EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Canelo Álvarez y Terence Crawford vencen a la báscula; así se vivió la ceremonia de pesaje

Canelo Álvarez y Terence Crawford vencen a la báscula; así se vivió la ceremonia de pesaje

Javier Mascherano revela haber platicado con Luis Suárez tras la polémica por el escupitajo

Javier Mascherano revela haber platicado con Luis Suárez tras la polémica por el escupitajo

Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de pesaje previo al combate entre Saúl CaneloÁlvarez y en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Miles de aficionados mexicanos, estadounidenses y otros tantos mexicoamericanos, abarrotaron las gradas para vivir una fiesta con música mexicana y un ambiente digno de la pelea del año.

Sin embargo, la fiesta terminó en conato de bronca.

Al terminar la ceremonia, un grupo de seguidores del Canelo intercambió golpes con otros aficionados que portaban jerseys de los Raiders, el equipo de la ciudad.

Empujones y golpes de puño fueron lanzados en las tribunas hasta que elementos de seguridad llegaron y separaron a los involucrados. Después de una breve interrogación, un aficionado con playera del Canelo Team fue retirado con sus brazos detrás de su espalda.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios