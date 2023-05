VIDEO: Miguel Layún recibe fuerte regaño por parte de su esposa durante transmisión en vivo

El futbolista mexicano Miguel Layún decidió hacer un Instagram Live el fin de semana pasado y su compañero en América, Álvaro Fidalgo, se unió para ver y escuchar lo que el lateral derecho compartía con sus seguidores.

Durante la transmisión, los aficionados le pidieron que invitara al centrocampista español a unirse para que platicaran juntos.

Ambos jugadores conversaron durante un tiempo, Layún le dio algunos consejos a Fidalgo y comenzó a leer algunos comentarios que el público le mandó al Maguito.

Lee También: Henry Martín con el objetivo de ser goleador en Liguilla

“Te tengo que advertir, tienes que tener cuidado porque la gente quiere le hagas un hijo a la hermana, a la prima, a la mamá”, leyó el ex seleccionado nacional.

Inmediatamente, Ana Galván, esposa de Miguel, interrumpió la conversación de los jugadores azulcremas para decirle: “Oye, ¿qué te pasa? Respeta”.

“Amor, yo nada más estoy leyendo los comentarios. Hay negociaciones aquí interesantes”, le contestó el dos veces mundialista a su pareja.

Lee También: América anuncia juego amistoso en el Estadio Azteca; conoce la información para adquirir tus boletos

“Mago, me la vivo así. No puedo hablar porque me regañan”, bromeó Miguel Layún después con Álvaro Fidalgo.

Entre risas, el jugador español únicamente respondió: “No te enfades, Ana, no te enfades con él”.