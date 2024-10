VIDEO: Chicharito Hernández explota y abandona la Kings League: "Váyanse a la ver..."

La más reciente jornada de la Kings League vivió un momento de tensión protagonizado por el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.

Presidente del Olimpo United, quien estuvo atento al accionar de su equipo contra Aliens y que no pudo ocultar su molestia ante la marcación de un penalti en contra.

Lee también Fernando Gago llegó a Argentina y dio sus primeras palabras como técnico de Boca Juniors: "Vuelvo a casa"

'Chicharito', quien no estuvo con sus compañeros para disputar el Clásico Nacional que se desarrolló de forma amistosa en Estados Unidos, explotó contra el árbitro del juego y abandonó la transmisión.

"No, no mamen. Váyanse a la ver... ¡Castro! ¡No mames! Me voy, adiós, chao. No, chinguen a su madre, no, adiós. Discúlpenme, adiós, ya a la ver...", dijo el futbolista de Chivas.

🎙️#KingsLeague | ÚLTIMA HORA 🔴



😰 Chicharito Hernández apaga directo y abandona tras la decisión del árbitro de cobrar penal para Los Aliens pic.twitter.com/lAPy0lWWCi — EL TRONO (@ElTronoKL) October 14, 2024

Lee también David Faitelson le responde a Martinoli y a Luis García: “Me parece una tontería”

La escena de su salida rápidamente se volvió viral en redes sociales, en la que varios seguidores lo señalaron de hacer berrinche.

El exjugador del Real Madrid, siguió quejándose por lo ocurrido en sus redes sociales, luego de que su equipo quedara empatado (2-2).