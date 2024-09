VIDEO: Aparecen nuevas imágenes de la agresión del exfutbolista Néstor Ortigoza a su pareja

En los últimos días se filtraron las lamentables imágenes del exfutbolista paraguayo Néstor Ortigoza, leyenda del San Lorenzo de Argentina, violentando físicamente a su expareja Lucía Cassiau, quien compartió dichas imágenes en medio de las demandas.

"Así, así me dejó. Me está cagando a trompadas. No se quiere ir, ya le dije que no quiero estar más con él. Me tiene cansada con su violencia, que se vaya. Mirá, me está cagando a palos" se muestra en un nuevo video Cassiau con los labios ensangrentados, mientras Ortigoza está sentado en una mesa.

Hace cinco meses la pareja se separó por violencia familiar, y la mujer del exfutbolista le abrió una causa por violencia de género.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, en la semana anunció que "si no renuncia, lo vamos a sacar", haciendo referencia al puesto como vocal de la directiva del Ciclón que tenía uno de los ídolos del club.