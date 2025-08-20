Tinieblas Jr. y Pirata Morgan prometen una batalla cargada de adrenalina; "nos daremos hasta con la cubeta", aseguran

Una batalla llena de adrenalina será la que protagonicen Tinieblas Jr. y Pirata Morgan la noche de este jueves 21 de agosto en ‘La Maraka’ durante la función ‘Rock & Luchas’, que fusiona el deporte de las llaves y las contrallaves con la música en vivo.

“Arriba se va a poner bueno. Porque voy contra dos rivales muy difíciles, ya los conozco, sé qué mañas tienen, pero para eso me he preparado, he aprendido y van a haber chispazos, nos vamos a dar hasta con la cubeta”, afirmó el hijo del Gigante Sabio.

Para completar la batalla estelar, tanto el Capitán Aventura como Pedro el Malo, tendrán como compañeros a Cibernético y a El Hijo del Solitario, respectivamente, lo que augura un combate cargado de intensidad.

“Para mí es un gusto, luché con su papá mucho tiempo antes de que se retirara el señor, y ahora luchar con la segunda generación… Imagínate, yo lo vi cuando debutó y se presentó por primera vez en la Arena México y toda la experiencia que ha adquirido; ya no me estoy enfrentando a un novato, me estoy enfrentando a un luchador con trayectoria”, dijo Morgan sobre Tinieblas Jr.

Esta función tendrá como ingrediente especial la fusión del pancracio con el género rock, el cual será interpretado con varias canciones entre cada una de las batallas por ‘Los Senseishons’, conformado por Jonaz, de ‘Plastilina Mosh’; Omar Góngora y Pliego Villarreal de ‘Kinky’; Eddy González de ‘Jumbo’ y Jorge Maldonado.

“La función va a empezar a las nueve de la noche, van a estar ‘Los Senseishons’ y también Alushe como DJ, mi compañero inseparable que va a estar como anfitrión, haciendo ‘beatbox’, poniendo reggaetón”, agregó Tinieblas Jr.

Así pues, la Federación Universal de Lucha Libre (FULL), que promociona el evento, completará el cartel con una batalla semifinal que enfrentará a Huracán Ramírez Jr., Zumbi y Rey de Bronce ante Hijo de Pirata Morgan, Travis Banks y Tanque Infernal; en lucha femenil, Lolita y Jessie Jackson se verán las caras ante Morgana e Hija de Fuerza Guerrera; mientras que para calentar la lona Ángel del Amor y Freesbee se medirán con Hip Hop Man y Rider.