Tigres y América, a seguir con el espectáculo; HOY disputan el título de la Liga MX Femenil

Noventa minutos separan al balompié mexicano femenil de conocer a su nueva reina: América o Tigres. Este domingo, El Volcán de San Nicolás de los Garza se encenderá con un duelo de colosas, donde nada está definido. Menos por el cardíaco empate (3-3) que las finalistas del Apertura 2025 vivieron en el Ciudad de los Deportes.

Para las Águilas, el torneo podría significar la posibilidad de levantar su tercer y anhelado campeonato. Mismo que han dejado escapar desde que, cuatro certámenes atrás, cayeron ante las propias Amazonas. La deuda de títulos crece en el seno azulcrema, donde no pueden permitirse sumar otro fracaso. “No hemos ganado nada. No tenemos nada, pero ellas tampoco. Hay que creer porque estamos preparadas. Porque somos América y porque no hay nada decidido. No hay ventaja de nada”, advirtió el técnico de las azulcremas, Ángel Villacampa.

Si América Femenil cae esta noche, Villacampa no solamente sumaría su tercera final perdida ante la escuadra regiomontana —tras las dolorosas caídas que sufrieron en el Apertura 2022 y el Apertura 2023— sino que alcanzaría cinco derrotas en la instancia definitiva de los torneos cortos.

En Tigres tienen conocimiento de la sombra que acompaña a las Águilas. Especialmente porque las Amazonas se han consolidado como las más campeonas en la historia de la Liga MX Femenil: acarician la posibilidad de coronarse con su séptimo título. El último lo obtuvieron hace dos años, precisamente en la final donde rompieron los sueños de las azulcremas.

“Nosotras queremos que se repita la historia. La historia dice que Tigres es el club más ganador. Y el América… En este caso, Villacampa, ha perdido más finales de las que ha ganado”, sentenció el técnico Pedro Martínez.