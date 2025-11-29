Más Información

Rayados “va a pelear por la final y por el campeonato”, asegura Domènec Torrent

Tigres vs Xolos de Tijuana EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

México aplasta San Vicente y las Granadinas; Charlyn Corral anotó siete goles

Rayados elimina al América del Apertura 2025 con agónico gol de Germán Berterame

Toluca vs FC Juárez – EN VIVO – Cuartos de Final Vuelta – Apertura 2025 - Liga MX

A morir en la línea o conseguir la remontada. Tigres espera que el calor del Volcán le de fuerzas para imponerse a los Xolos del Tijuana, que en el duelo de ida le recetaron un 3-0, el cual luce complicado de revertir.

Guido Pizarro y sus pupilos deben de sacudirse lo sucedido en la frontera, buscando una anotación tempranera para acercarse poco a poco a su objetivo de darle la vuelta al marcador y así meterse a la siguiente ronda.

Los felinos tienen la ventaja de haber sido segundos en la clasificación, ya que un empate de 3-3 les daría el pase, por haber terminado como sublíderes de la fase regular.

Xolos quiere aprovechar el talento futbolístico de su joya Gilberto Mora, quien anotó en la ida, para seguir con el sueño de llegar a la antesala de la final del Apertura 2025.

Así como Tigres quiere revertir el resultado, los fronterizos dirigidos por el Loco Abreu, tienen el objetivo de aguantar su ventaja o de buscar extenderla para buscar cerrar de una vez por todas su pase a las semifinales del torneo.

