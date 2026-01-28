Super Bowl LX: Los Patriots sueñan con convertirse en el equipo más ganador de la NFL

La historia de los Patriots de Nueva Inglaterra se puede medir de una manera: Antes y después de Tom Brady. Cuando el icónico quarterback fue seleccionado en la sexta ronda del Draft 2000, la franquicia no tenía algún campeonato. En marzo de 2020, cuando anunció su salida del equipo, había seis trofeos Vince Lombardi en las vitrinas.

El adiós del tres veces Jugador Más Valioso de la NFL fue el punto final a una de las dinastías más exitosas en la historia del deporte; sin embargo, de la mano de Drake Maye empezó una nueva era y, ahora, con el Super Bowl LX en la mira, sueñan con convertirse en el equipo más ganador de la Liga.

Contra los Seahawks de Seattle, Nueva Inglaterra jugará su duodécimo Super Bowl, cuatro más que los Cowboys de Dallas, los Steelers de Pittsburgh, los 49ers de San Francisco y los Broncos de Denver, que están en el segundo lugar de participaciones (ocho). Sus primeros viajes al Súper Domingo terminaron en derrotas contra los Bears de Chicago y los Packers de Green Bay. Después de los intentos fallidos de Tony Eason y Drew Bledsoe, Brady y Bill Belichick cambiaron la historia.

Ahora, los Pats buscan el máximo reconocimiento: Convertirse en el equipo con más campeonatos. Actualmente, están empatados con los Steelers, con seis anillos cada uno.

Maye, candidato a ser el Jugador Más Valioso de esta temporada, tiene respeto y admiración por los logros del pasado, pero —después de conquistar su primer campeonato en la Conferencia Americana— declaró que este “es un nuevo equipo, es una nueva era”, y está listo para escribir su propia historia en la exitosa franquicia.