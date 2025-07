Stephanie Vaquer, orgullosa de regresar a México como una gran estrella de WWE; "Todos los sacrificios valieron la pena"

Luego de una exitosa trayectoria de once años en México, Stephanie Vaquer tomó sus maletas y emprendió el camino hacia la WWE, compañía que vio su talento en los escenarios mexicanos y decidió sumarla a sus filas.

La decisión, que le permitió a la chilena cumplir un sueño, ha traído grandes noticias en menos de un año para la esteta, quien, durante su visita a México, agradeció a la vida por todas las oportunidades.

La Campeona Norteamericana de NXT, quien ha ganado protagonismo en el roster principal de la compañía, reflexionó sobre lo que ha experimentado en Estados Unidos en los últimos meses.

"Estoy en casa con toda mi gente mexicana. Todo sacrificio tiene su recompensa, estoy viviendo el momento y llevándolo en el corazón. Fueron años de trabajo para llegar a la WWE y no se me olvida la gente que me ayudó. Estoy feliz y agradecida por el cariño del público".

Vaquer, quien presume en cualquier parte del mundo su gran escuela mexicana, agradeció las muestras de cariño de los fanáticos mexicanos, quienes la hacen sentir en casa.

"Stephanie Vaquer se hizo en México. Quizá no nací aquí, pero llevo al país en mi corazón. Al llegar fui por unos tacos, ya que extraño la comida mexicana, y fui a ver a gente que quiero y que es mi familia".

"La Primera", como la conocen sus seguidores, se mostró feliz por las oportunidades que se están abriendo para el talento mexicano. El trabajo conjunto entre Triple A y WWE permitirá que más latinos lleguen al máximo escenario.

"Es muy importante para mí. En el momento en que Triple H me habló sobre la unión de Triple A con WWE, fue muy bonito. Me tocó compartir con luchadores mexicanos y sé de los sacrificios que hacen. Que se abra la puerta me pone feliz, y en lo que pueda ayudar lo haré para que la lucha libre mexicana esté bien representada".