Sia interpreta “Candy Cane Lane” frente a mural polémico de Iker Casillas y Chicharito besándose

Javier "Chicharito" Hernández cerró de la peor manera su etapa en la Liga MX al fallar un penalti que pudo significar la clasificación de Chivas a una ronda importante con miras al título del Apertura 2025.

Tras varios días de calma y su aparición en redes sociales durante sus vacaciones, el nombre del exjugador del Real Madrid volvió a ser tendencia en redes sociales después de aparecer en un video de la cantante australiana Sia.

Todo ocurrió cuando la famosa cantante, quien inició en los años 90 como vocalista de la banda de acid jazz Crisp y alcanzó reconocimiento internacional tras su colaboración en el tema Titanium con David Guetta en 2011, compartió con sus seguidores una publicación en la que interpretó Candy Cane Lane.

La presencia de Hernández se reflejó en un mural que aparecía de fondo, en el que se observa al delantero besándose con Iker Casillas, una obra realizada por el artista visual Alex Donis, quien se hizo famoso por su pasión por el fútbol y su peculiar forma de plasmarlo.

La publicación sumó de inmediato una gran cantidad de comentarios, la mayoría burlándose de Chicharito al señalar que ya nadie le tiene respeto, mientras que otros usuarios lo consideraron una falta de respeto.