Santiago Baños acepta el fracaso del América y lanza contundente mensaje; "nosotros no lloramos", dijo

América sufrió su primer gran fracaso en 2025, luego de quedar eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf, frente a Cruz Azul. Situación que dejó sumamente golpeados a los azulcremas.

Santiago Baños dio la cara luego de la dolorosa caída y fue contundente al asegurar que fracasaron y no poner excusas por lo hecho dentro de la cancha del estadio Olímpico Universitario.

"Nos podemos dar cuenta de lo que genera América en comparación a otros equipos, no se magnifica de la misma forma. Al final del día no estamos exentos a tener una derrota, llevábamos 12 años sin perder en una eliminación directa con Cruz Azul, no es pretexto, es un fracaso y nos quedamos cortos en lo que pretendíamos", declaró el presidente deportivo.

Baños lanzó indirectas y lejos de refugiarse en pretextos, aseguró que su esencia no es "llorar" ni buscar que "exjugadores defiendan a las Águilas en redes sociales".

“Obligados siempre estamos, es lo que dicta la grandeza de este club como ningún otro, no hay otro club en México que tenga la presión de ganar los títulos como este. No lloramos, no acostumbramos poner pretextos", aseveró.

"Podría dar excusas, no sé si alguien vio de donde sale el segundo gol de Cruz Azul. Viene de una falla de Brian (Rodríguez) donde marcan en fuera de juego y no es fuera de lugar, era tiro de esquina y reanudan en un fuera de lugar inexistente y de ahí viene el gol. Nadie salió a decir eso, no lo vamos a publicar y no mandaremos a nuestros exjugadores a llorar, no es nuestra forma. Perdimos en la cancha, nos quedamos cortos, dejamos de hacer cosas y a lo que viene. No ponemos pretextos ni lloramos. Así es este club”, concluyó Santiago.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Cruz Azul?

Las Águilas del América reciben al Cruz Azul en actividad de la Jornada 15 del torneo Clausura 2025. Pronta oportunidad de revancha para los Azulcrema luego de la caída en la Concacaf Champions Cup.

Fecha: Sábado 12 de abril.

Horario: 21:15.

Transmisión: Canal 5 y TUDN.

