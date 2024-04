Ricardo Peláez revienta a Tiago Volpi por fallar dos penaltis: “No vengas con esa jalad…”

Toluca se perdió la oportunidad de finalizar en lo más alto de la clasificación general del Clausura 2024 tras caer (0-1) en su propia casa con Cruz Azul.

La única anotación del encuentro la consiguió el defensa central colombiano de La Máquina, Willer Ditta.

Con los tres puntos, los dirigidos por Martín Anselmi asaltaron la segunda posición de la tabla y superaron a los Diablos Rojos que se quedaron con una unidad por debajo.

Sin embargo, la derrota fue más dolorosa por la forma en la que se dio luego de que el portero brasileño de los Choriceros, Tiago Volpi, falló dos penaltis en un lapso de seis minutos.

Por tal motivo, Ricardo Peláez decidió no guardarse nada y criticó fuertemente al arquero goleador, quien solía ser infalible desde los once pasos.

“El regaño es: tíralos como los venías tirando, no me vengas a inventar en este con un pasito. Me molesta mucho eso porque estás poniendo en riesgo un triunfo y el éxito de todo el equipo por hacer una tontería”, sentenció.

El actual analista de ESPN le mandó un contundente mensaje a Tiago Volpi por la forma en la que ejecutó ambos disparos desde el manchón de penalti.

“¡Los penales no se tiran así! No cambies, no me vengas con la jalada de que hoy los vas a tirar nomás con un pasito frente a la pelota”, señaló en Futbol Picante.