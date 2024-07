Ricardo La Volpe tunde a David Faitelson: "Conmigo no hables de futbol, no tienes ni idea"

David Faitelson, uno de los periodistas más importantes de México volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de una fuerte discusión con Ricardo La Volpe en un segmento del programa "Linea de 4" en TUDN.

Todo después de que ambos personajes se encontraran hablando sobre la actuación de Uruguay en la Copa América, y el papel del técnico Marcelo Bielsa, quien fue aplaudido por Faitelson.

Lee también Chicharito Hernández y su mensaje tras ser abucheado con Chivas

Opinión que de inmediato fue rechazada por La Volpe, teniendo de inmediato una burla de Faitelson, quien recordó el mal paso del estratega por Boca Juniors.

Generando que el extécnico de la Selección Mexicana en 2006, arremetiera contra Faitelson y asegurara que no sabe nada de futbol.

Lee también Onorio Tomás Juárez y Brenda Ramos, los ganadores del medio maratón de Guachochi 2024

“Vos no podés dirigir ni en la puerta de tu casa ni en el patio, vos dedícate al boxeo, conmigo no hables de futbol que no tienes ni idea”, declaró La Volpe