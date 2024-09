Ricardo Ferretti tunde a Javier Aguirre: "Lo que juega México es infumable"

La Selección Mexicana se encuentra iniciando una nueva etapa con miras a la Copa del Mundo de 2026, teniendo como nuevo encargado al experimentado Javier Aguirre.

Un proceso que ha iniciado con ciertas dudas de la afición y fuertes críticas por parte de algunas figuras del futbol mexicano.

Una de ellas la de Ricardo 'Tuca' Ferretti, quien luego del empate sin goles ante Canadá, habló fuerte de la forma del equipo de Aguirre, recalcando que sufre para mostrar una mejor versión.

“No hay movimientos de coordinación, no hay ideas de cómo salir jugando... Los jugadores no tienen ingenio, lucidez táctica, no saben qué hacer. México ni intentó, no sabían qué hacer, hoy para mí el futbol que juega México es infumable”, comentó.

Ferretti, agregó que para intentar mejorar debería el entorno de la Selección Mexicana darle más tiempo de trabajo al extécnico del Mallorca, eso con la intención de sumar conexiones.

“Si tú no tienes un grupo de gran talento, hay más necesidad de más trabajo para la coordinación. Entonces a través de microciclos se puede hacer”, finalizó.