Rey Mysterio se enfrentará a su hijo Dominik en WrestleMania 39

Después de semanas de rivalidad entre Rey Mysterio y su hijo Dominik, todo el universo de la WWE ha sido testigo de la aceptación del reto por parte del histórico luchador con pasado en la AAA.

Todo ocurrió en el episodio más reciente de SmackDown, en el que Dominik cruzó la línea y encaró a su madre y hermana tras el combate de Rey Mysterio contra LA Knight.

Dominik tomó el micrófono y subió al ring ante el abucheo de los fanáticos, para retar a su padre que se alejó para no causarle daño.

El hijo de Mysterio bajó después de unos momentos con su madre y hermana, misma que fue insultada y tras atacar a su madre, Rey volvió con un puñetazo.

"Tú me has obligado a esto. Me has obligado a golpearte. No vas a faltarle el respeto a tu madre. Esa es mi esposa. ¿Quieres una pelea en WrestleMania? La tienes. Te veo en WrestleMania” indicó Rey ante la mirada de sorpresa de su hijo.