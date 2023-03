Saúl “Canelo” Álvarez y su hermano, Ricardo, se preparan para inaugurar en Estados Unidos una sucursal de la taquería que tienen en Zapopan, Jalisco.

Ricardo abrió “Pastor del Rica” en 2014 cuando decidió abandonar el boxeo para seguir su verdadera pasión, el emprendimiento.

“Cada vez vamos creciendo más. Me retiré en el 2014, cuando puse mi negocio de tacos. Siempre fui emprendedor, me gusta mucho emprender, es mi pasión, es algo que es mi talento”, compartió para mediotiempo el exboxeador.

El hermano del Canelo no se arrepiente por haberse retirado y está seguro de que tomó la mejor decisión porque su negocio progresa cada vez más.

“Me decidí por el negocio porque me quedaban pocos años de carrera y el negocio pegó muy fuerte; no me equivoqué en la decisión, porque ahora, gracias a Dios, mi negocio ya está trascendiendo y lo estamos llevando a Estados Unidos”, externó.

El Dinamita Álvarez aseguró que aproximadamente en tres meses podrán abrir su primera sucursal en San Diego, California.

“Sí, estamos por abrirla. Ha sido un proceso un poco complicado por los reglamos de Estados Unidos, pero ya en mayo, a más tardar junio, ya estamos haciendo la apertura. Vamos con él (Canelo)”, señaló.

Ricardo y Saúl tienen la intención de expandirse a través de Estados Unidos, sobre todo en ciudades como Las Vegas y Chicago.

Para finalizar, el emprendedor reveló que los tacos preferidos del Canelo Álvarez son los de pastor.