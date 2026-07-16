Xolos derrotó 3-1 a los Tigres en la primera jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, y aunque el marcador puede engañar a más de uno, el duelo estuvo apretado hasta el último.

Desde un principio, el cuadro fronterizo demostró su deseo de liderar al marcador y encontraron una anotación en apenas cinco minutos de juego, pero fue anulado por fuera de juego de Ignacio Rivero.

Tigres sufrió lo mismo en el minuto 27 del encuentro, cuando ya habían encontrado el tanto vía Romulo. Una falta sobre Antonio Rodríguez echó para atrás el gol del zaguero.

Poco después de la media hora de juego, Yael Padilla tomó por sorpresa a la defensa felina, ganó el esférico en el área grande y le puso el balón a Ramiro Árciga, quien definió de pierna derecha para vencer a Nahuel Guzmán.

Cerca del final del primer tiempo, Rodrigo Aguirre se fue expulsado por taparse la boca en una discusión con Alejandro Gómez. De esta forma, se convirtió en el primer jugador de la Liga MX en ver la tarjeta roja por la Ley Prestianni.

Ya en el minuto 55, Ozziel Herrera aprovechó la pelota parada para anotar el empate. Los felinos tomaron control del partido y se vieron mucho mejor en el campo, sin importar que tuvieran una menos.

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Tigres parecía estar rescatando un punto que no lucía posible al quedarse con 10 hombres, pero dos desatenciones defensivas los crucificaron en el minuto 90.

Dentro del añadido al final del juego, se le dio un penalti a los Xolos, el cual fue anotado por Mourad El Ghezouani para poner el 2-1 en el marcador. El marroquí volvió a encontrar el arco universitario, pero esta vez por un tremendo error de Gorriarán, quien en su intento por rechazar el balón se lo estrelló al atacante fronterizo y el balón terminó en el fondo de la red.