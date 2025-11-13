Regresa el Torneo Internacional Premier Cancún 2025

Más Información
De manera oficial fue presentado el regreso del Torneo Internacional Premier, en su tercera edición, a disputarse del 23 al 29 de noviembre de 2025 en Boca del Río, Veracruz.
En conferencia de prensa celebrada en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, el presidente de la LIGA PREMIER, José Vázquez Ávila dio a conocer el grosor del certamen, acompañado por Luis Manuel Roca Falcón, presidente de Racing de Veracruz, Juan Manuel de Unanue Abascal, presidente municipal de Boca del Río y Manuel Ernesto López Mondragón director del fomento deportivo también del municipio.
Después de dos años regresa el TIP 2025, con la participación de cuatro Clubes extranjeros y cuatro Clubes nacionales de LIGA PREMIER, que tendrá como estadio sede la casa del Racing de Veracruz, quien tiene su boleto asegurado a la justa internacional como generoso Club anfitrión.
Los tres Clubes de LIGA PREMIER serán los líderes del Grupo Uno, Grupos Dos y Serie B, al término de la primera Vuelta de esta Temporada 2025-2026.
8 CLUBES
El presidente Vázquez Ávila destacó ante los medios de comunicación que el TIP 2025 contará con la participación de 8 Clubes, cuatro del extranjero y 4 de LIGA PREMIER.
CLUBES INTERNACIONAES
- Club Atlético Vélez Sarsfield (Argentina)
- Santos FC (Brasil)
- Alianza F.C. (Colombia)
- L.D. Alajuelense (Costa Rica)
Clubes de LIGA PREMIER
- Grupo 1
- Durango o Tecos
- Grupo Dos
- Real Apodaca FC
- Grupo 3
- Racing de Veracruz
- Serie B
- Artesanos Metepec o Acámbaro FC.
CATEGORÍAS
- * General:
- Nacidos en 2002 y posteriores
- * Mayor:
- Nacidos entre 1999 y 2001
- * Menor:
- Nacidos en 2007 y posteriores
FORMATO DE GRUPOS
- * 2 Grupos de 4 Clubes.
- * Cada grupo contará con 2 Clubes de LIGA
- PREMIER y 2 Clubes Internacionales
- * Sistema Round Robin.
- * Final entre el primer lugar del grupo 1 y 2.
FASE DE GRUPOS
- Evento inaugural: 23 de noviembre
- Jornada 1: 25 de noviembre
- Jornada 2: 26 de noviembre
- Jornada 3: 27 de noviembre
- Final: 29 de noviembre
