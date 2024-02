El triunfo en el partido de ida sobre el América (2-1) representó la victoria más importante en la historia del Real Estelí; sin embargo, en el estadio de la Ciudad de los Deportes buscará dar el golpe final y regresar a Nicaragua como héroe. La misión: eliminar a las Águilas esta noche, en la primera ronda de la Concachampions.

Byron Bonilla, autor del gol a lo Panenka en el estadio Independencia, encara el duelo con positivismo y —aunque pone la etiqueta de ser el reto más grande para la institución—, confesó en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes que están preparados.

“Claro que me gustaría anotar nuevamente, trabajo para eso. Miedo no tenemos, porque no es que estemos a su nivel, pero no se le tiene temor a nadie, aunque el respeto siempre está”, dijo.

Los integrantes del Tren del Norte toman el reto de eliminar al actual campeón del futbol mexicano con una mezcla de confianza y admiración. Harold Medina, volante del equipo, confesó que “sabemos lo que es el América, que le puede dar vuelta al resultado y que ahora estarán como locales”, aunque los azulcrema dejarán el Estadio Azteca, para jugar en el inmueble de la colonia Nochebuena.

Marvin Fletes mencionó que “sea cual sea el resultado, queremos dar una buena impresión. El punto será corregir”.