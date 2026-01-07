Rashee Rice, receptor de los Chiefs, es acusado de violencia doméstica por su ex novia

El receptor de los Chiefs de Kansas City, Rashee Rice, fue acusado este miércoles de violencia de género y abuso doméstico por parte de su ex novia, Dacoda Nichole.

"Estoy tan cansada de mantenerme callada y estoy tan cansada de proteger su imagen. ¡He pasado por demasiadas cosas en un lapso de 8 años y he tenido SUFICIENTE! He lidiado con abusos durante años, este hombre y yo decidimos romper hace un par de meses y desde entonces no ha sido más que un infierno", retrata en un mensaje de Instagram Dacoda.

"Él es muy controlador, ha habido veces que vino a mi nuevo hogar, rompió mi puerta, ha habido momentos en los que ponía sus manos sobre mí mientras estaba embarazada, incluso tuvo la audacia de dejarme afuera toda la noche con un clima de diez grados porque lo atrapé siendo infiel. Ha cortado todos mis zapatos y ropa dejándome sin nada porque se ha quedado atrapado. Y hay múltiples instancias de engaño, pero además de eso estoy cansado de que no haga lo correcto por mis chicos. No es justo que no los llame. Prefiere estar acostado con putas", agrega en su relato.

"Literalmente nos dejó en Kansas y tuve que rogarle que enviara dinero para que pudiera conducir a Texas con mis hijos y todas nuestras cosas. Tenemos un acuerdo por todo lo que me ha hecho pasar y todavía no lo cumple. Ahora está tratando de sacarme a mí y a mis hijos de nuestra casa sin ninguna razón aparente. Conozco a este hombre desde hace años. Él trata de hacerse pasar por esta persona como si fuera el padre del año. Él hace lo mínimo y yo tengo que rogar por eso. He protegido su imagen demasiado tiempo y he decidido dejar de hacerlo. Es hora de proteger mi paz, proteger a mis hijos y defenderme a mí misma", concluye.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rashee Rice’s ex-girlfriend Dacoda Nichole has accused him of 8 years of domestic abuse, alleging ongoing violence, including while she was pregnant.



Nichole posted 14 horrifying photos as “proof” of her allegations against Rice.



The NFL will investigate this… pic.twitter.com/lzWgdU66rH — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 7, 2026

La publicación está acompañada de 14 imágenes en las que Dacoda muestra moretones en distintas partes del cuerpo y otras escenas como closets y puertas destrozadas.

Por ahora, ni los Chiefs ni la NFL ni Rice se han pronunciado al respecto.

