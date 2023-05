PSG perdona a Messi y volverá a ser titular ante el Ajaccio

El argentino Lionel Messi volverá a ser titular con el París Saint-Germain mañana sábado, tras haber vuelto a los entrenamientos el pasado lunes, pocos días después de haber sido sancionado por el club tras un viaje no autorizado a Arabia Saudí, anunció este viernes el entrenador, Christophe Galtier.

"He hablado con Leo de su vuelta al grupo y le he encontrado sereno, muy motivado para jugar, muy determinado para ganar un título de campeón de Francia. Le he visto muy implicado y va a ser titular mañana", aseguró Galtier en la rueda de prensa previa al duelo contra el Ajaccio.

Como en comparecencias pasadas, el técnico no quiso comentar la sanción impuesta a Messi por el club, de suspensión de empleo y sueldo, que fue oficiosamente levantada después de que publicara un vídeo de disculpas seis días después de ser impuesta.

Tras el vídeo, Messi se entrenó el pasado lunes y, según Galtier, fue acogido "con alegría" y trabajó "a lo largo de toda la semana con muchas ganas y determinación" y "con ganas de jugar con el equipo".

El PSG está en buena posición para proclamarse campeón de Francia, ya que cuenta con seis puntos de renta sobre el Lens a falta de cuatro jornadas para el final.

El club de la capital, que ha perdido tres de sus cuatro últimos partidos en el Parque de los Príncipes, jugará este sábado contra un Ajaccio que, en caso de derrota, será equipo de segunda.

Lo hará sin "ultras" en sus gradas, descontentos con el trato que reciben de la dirección catarí del club, algo que "lamentó" el entrenador, que animó al resto de los aficionados a apoyar al equipo y pidió que se arregle pronto el contencioso.

Galtier aseguró que el duelo contra el Ajaccio "no será decisivo pero será determinante", porque al término del mismo el PSG no será campeón de Francia de forma matemática pero puede dar un paso decisivo para lograrlo en caso de victoria.