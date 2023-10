“Pocho” Guzmán presume respaldo a Veljko Paunovic en Chivas

“Tiene que ir de la mano jugadores con cuerpo técnico, porque hemos visto jugadores muy buenos y no nada más hablo de Chivas, sino de otros equipos y hasta a nivel mundial que no consiguen cosas importantes. Otros entrenadores que son top y llegan a un plantel, pero no hacen click con el equipo, y no funcionan. Ha sido un papel muy importante lo que ha generado (Veljko Paunovic). Cuando das de una parte y el receptor que somos nosotros, lo llevamos de la mejor manera, se comienzan a ver esos resultados de estar entre los primeros cuatro, que se llegó una final y estuvimos a 45 minutos del título. Todo va de la mano, jalando para el mismo lado”.

Víctor Guzmán