Pep Guardiola se sincera, tras la eliminación del Manchester City en la Champions League: "No somos máquinas"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que no son "máquinas" y que el cansancio existe, después de que les eliminara el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones y tengan que volver a competir este sábado en las semifinales de la FA Cup.

El City se enfrentará este sábado al Chelsea con el objetivo, una vez acabada la opción de ganar el triplete, de ser el primer equipo en el fútbol inglés en ganar Premier League y FA Cup dos temporadas seguidas.

"No tenemos otra opción", dijo Guardiola este viernes, sobre levantarse tras la derrota contra el Madrid. "No podemos sentir pena de nosotros mismos. Estuvimos a nuestro mejor nivel, pero no pudimos ganar. No tenemos tiempo para reflexionar, eso ya lo haremos en verano".

Kyle Walker y Erling Haaland en partido con el Manchester City - Foto: AFP

Sobre el posible cansancio del equipo, que hasta el miércoles estaba vivo en tres competiciones, siendo el único equipo de Inglaterra en esa circunstancia, dijo que es lo normal.

"Con la cantidad de partidos que hemos jugado esta temporada y en las anteriores, es lo normal. No hay mucho tiempo para recuperar. Jugamos una prórroga. No somos máquinas, el cansancio está ahí", dijo Guardiola, que tiene las dudas de Kevin de Bruyne y Erling Haaland para medirse este fin de semana al Chelsea.

"Kevin parece estar bien. Estaba muy cansado y después de cinco meses lesionado es normal. Erling tiene algo muscular".