Pedro López habló de las ausencias en Selección Mexicana Femenil rumbo a Copa Oro W, principalmente de Licha Cervantes

Alicia Cervantes anotó seis goles ante Santos el pasado viernes y logró igualar a Katty Martínez como la máxima goleadora histórica en la Liga MX Femenil; sin embargo, para Pedro López no entró entre las 23 jugadoras que representarán a México en la siguiente Copa Oro, y previo al debut del Tricolor en el torneo, habló sobre la ausencia de la ariete y de Kenti Robles.

Lee también Muere 'Puma' Chávez, jugador de FC Juárez, en accidente automovilístico

“Ha sido una decisión muy difícil tener que elegir a 23 jugadoras pero lo hicimos para darle el valor que se merece esta Copa Oro. La decisón está tomada con respecto a lo que hemos analizado a los rivales y con las jugadoras que creemos que nos van a acercar al éxito. La lista de 23 es dolorosa, porque me encantaría ver a Kenti y a ‘Licha’ ser protagonistas en una Final y levantar la copa, pero no me puedo dejar llevar por los sentimientos”, apuntó Pedro López.

Además, en ese sentido, no dio detalles sobre las características faltantes de Cervantes para ser considerada en la lista de 23; sin embargo, aceptó que él le comunicó a la ariete de lo que puede mejorar y lo resaltó con las seis anotaciones de ‘Licha’ ante Santos.

“Siempre me ha gustado que las jugadoras que están con nosotros sepan lo que necesitamos de ellas. Si yo digo aquí lo que le falta estaría criticando a una jugadora y quiero todo lo contrario. Lo que quiero es que ella sepa lo que tiene que mejorar y que la respuesta que tenga sea como lo ha hecho. Licha sabía que no iba a venir a esta Copa Oro y al psrtifo siguiente metió seis goles”, puntualizó el español.

Dentro de las ausencias más importantes para la Copa Oro, donde México debuta el siguiente martes ante Argentina, se encuentran la propia ‘Licha’, Kenti Robles, excapitana del Tricolor y Katty Martínez, delantera estelar de las Águilas del América.