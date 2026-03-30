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Aunque parezca difícil de creer, uno de los jugadores más aplaudidos en la cancha del Estadio Azteca durante el duelo entre México y Portugal fue Paulinho, delantero del Toluca, quien regresó a vestir la camiseta de la selección europea.

El bicampeón de la Liga MX y actual goleador del futbol mexicano ingresó en la segunda mitad, momento en el que la afición nacional le brindó una cálida ovación, gesto que el atacante agradeció al término del encuentro.

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Paulinho, quien fue convocado a última hora, se mostró satisfecho por su participación en el terreno de juego, donde colaboró con su selección y estuvo cerca de marcar. Posteriormente, el futbolista de los Diablos Rojos también habló de un rol que asumió fuera de la cancha en favor de México.

Con evidente emoción, el exjugador del Sporting de Lisboa reveló que, en los días previos al partido, conversó con varios de sus compañeros en la selección portuguesa para tranquilizarlos tras los recientes hechos de violencia ocurridos en Guadalajara, asegurándoles que México es un país seguro.

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"Yo tuve el papel de hablar con mis compañeros y decirles que México es un país seguro. Obviamente lo que pasó allá no ocurre en Portugal ni en Europa, pero tampoco es algo que suceda todos los días o de manera regular. Yo hablé con ellos y los tranquilicé", explicó.

El atacante agregó que, durante su estancia, el plantel portugués se sintió tranquilo y cómodo, al tiempo que reiteró que siempre habló de forma positiva sobre México, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Ellos quieren mucho a México. A veces se vende un poco mal la liga y también al país, cuando México es maravilloso y tiene cosas increíbles. La gente suele hablar solo de lo negativo, pero yo hice mi parte, hablé muy bien de ustedes y desde el principio los jugadores se sintieron muy bien", concluyó.

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