East Rutherford, Estados Unidos.— Noruega y Senegal se enfrentan en la segunda jornada del Sector I, un partido que puede ser crucial para el desenlace de un Grupo de la Muerte en el que Francia se mantiene como favorito.

El Grupo I, el de ranking FIFA más alto en todo el torneo, se frota las manos por el atractivo choque entre noruegos y senegaleses, que puede dejar en dieciseisavos de final a la selección nórdica y eliminar virtual y sorpresivamente a los Leones de Teranga.

El principal foco es Erling Haaland. Al delantero del Manchester City no le pesó que su país llevara 28 años sin pisar un Mundial y anotó doblete en el estreno de Noruega, con victoria (1-4) sobre una combativa Irak.

Al Androide le sienta bien la Copa del Mundo. En su participación en el Mundial Sub-20 2019, marcó la friolera de nueve goles en la victoria para el recuerdo de Noruega sobre Honduras (12-0). Y a sus 25 años de edad, ya es máximo anotador de su país, con 57 festejos en 50 partidos, más de un tanto por encuentro.

Pero Noruega es mucho más que Haaland. Martin Odegaard, capitán del Arsenal, es el cerebro que organiza el juego del combinado nórdico desde el centro del campo, mientras que Alexander Sorloth, punta del Atlético de Madrid, completa el temible ataque vikingo.

La “generación dorada” noruega, dirigida por Stale Solbakken, puso fin a siete ediciones sin participar, gracias a una fase de clasificación impecable, en la que quedó por delante de Italia (ausente en la cita mundialista por tercera vez seguida) y sumó pleno de victorias, con 37 goles a favor y cinco en contra.

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