NFL: Ravens y Dolphins abren la Semana 9 obligados a ganar

Llegó la mitad de la temporada en la NFL y la Semana 9 podría ser un parteaguas para los equipos que aún mantienen aspiraciones de clasificar a los Playoffs. Esta noche, en el estadio Hard Rock, los Dolphins de Miami (2-6) reciben a los Ravens de Baltimore (2-5), en un choque de conjuntos obligados a ganar.

Con el triunfo sobre Falcons de Atlanta, los Dolphins cortaron una racha de tres derrotas, escenario similar al que vivieron los Ravens con la victoria contra los Bears, que puso fin a cuatro tropiezos consecutivos. Baltimore es tercero en el Norte de la Conferencia Americana, pero las recientes caídas de Pittsburgh mantienen viva la llama de la ilusión. Además, este partido podría marcar el regreso de Lamar Jackson.

Lee también Steelers de Pittsburgh caen con los Packers de Green Bay en la reunión de Aaron Rodgers con su exequipo

Ravens de Baltimore - Foto: AP

“El entrenador [John Harbaugh] nos lo comentó en una reunión de equipo: Cada partido será de ganar o irse a casa... Es a vida o muerte ahora mismo, cada semana”, dijo el dos veces Jugador Más Valioso de la NFL.

Antes de perderse tres partidos por una lesión en el tendón de la corva, el quarterback de los Ravens lideraba la NFL, con un índice de pasador de 130.5, lanzando 10 touchdowns y una intercepción. Su regreso representaría una verdadera amenaza para la defensa de los Dolphins, que permite —en promedio— 140 yardas por tierra, lo que abre un campo de posibilidad para que él o Derrick Henry hagan mucho daño.

Para los Ravens, que a comienzo de temporada partían como favoritos para ganar el Super Bowl, esta es una oportunidad de oro para recuperar la memoria. Sin embargo, en los más recientes 10 años, visitaron tres veces a los Dolphins y sólo ganaron una.