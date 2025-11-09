Más Información
NFL: Los 49ers de San Francisco buscan mantener su buen paso en duelo por la cima del Oeste en la Nacional
La lucha por la cima del Oeste en la Conferencia Nacional está al rojo vivo, y esta tarde los 49ers de San Francisco (6-3) reciben a los Rams de Los Ángeles (6-2).
Confirmado por el entrenador Kyle Shanahan, los gambusinos volverán a confiar en Mac Jones como quarterback titular, ya que Brock Purdy se mantiene como cuestionable por la lesión en el dedo gordo del pie derecho. Así, se aumenta a ocho partidos la racha de San Francisco sin su pasador.
Afortunadamente para Shanahan, Jones ha estado a la altura. El suplente tiene récord de cinco victorias y dos derrotas desde que tomó los controles, con un promedio por partido de 261.7 yardas por pase, además de 10 anotaciones y cinco intercepciones.
Los Niners siguen sufriendo múltiples lesiones, aunque para este partido contarán con el regreso del ala defensiva Bryce Huff, el centro Jake Brendel y el guardia Ben Bartch.
Para los dirigidos por Sean McVay, es una oportunidad de sumar su cuarto triunfo consecutivo y cobrar revancha de su última derrota, justamente contra los 49ers, en una noche brillante de la defensiva de San Francisco.
