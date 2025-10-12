Los Chiefs dan golpe de autoridad y vencen a los Lions en el Sunday Night Football de la semana 6

No hay mejor escenario para Patrick Mahomes que un partido estelar de domingo por la noche y contra los Lions, cuando los Chiefs más lo necesitaban, lo volvió a demostrar. Kansas City derrotó a Detroit (30-17) en un partido clave para dar un golpe de autoridad que resuene en toda la NFL.

En una noche donde lanzó 257 yardas para 3 pases de anotación, Mahomes venció por primera vez en su carrera a Jared Goff (203 yardas y 2 pases de anotación) y ahora no hay mariscal de campo en la NFL al cual no haya enfrentado y derrotado.

En la primera posesión del partido, lo que pudo ser un touchdown de Goff en un intento de engaño con David Montgomery como cómplice fue anulado por movimiento ilegal y la jugada terminó con un gol de campo. En la antesala del partido, Mahomes avisó que debían jugar a la misma intensidad que Detroit y así fue. Chiefs respondió con la misma agresividad y en cuarta oportunidad, Pat encontró a Xavier Worthy sobre la zona roja para tomar ventaja por primera vez en el partido.

Sobre el final de la primera mitad, el dos veces MVP anotó vía terrestre para cerrar 13-10 arriba en el marcador. Desde entonces, no soltaron la ventaja en el partido.

En el arranque del tercer cuarto, Marquise 'Hollywood' Brown (4 recepciones para 45 yardas) anotó por la vía terrestre en la primera conexión con Mahomes. Los dirigidos por Andy Reid mostraron una de sus mejores versiones defensivas en la temporada y anularon a la ofensiva de Detroit el tercer cuarto.

A pesar de la anotación de Sam LaPorta en los primeros minutos del último episodio, Brown anotó por segunda vez en el partido y encaminó el triunfo de Kansas, sellado por la patada de 33 yardas de Harrison Butker con 2 minutos en el reloj.

Por segunda vez en la campaña, la mejor ofensiva de la NFL no pudo superar la marca de 20 puntos. Con esta victoria, los Chiefs se ponen 3-3 ante la oportunidad de tener récord ganador por primera vez en la temporada el próximo domingo ante los Raiders de Las Vegas, nuevamente en Arrowhead.

