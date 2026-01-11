NFL: Josh Allen, con la mesa puesta para llegar al “gran juego”; los Bills se miden a Jacksonville

Sin la presencia de Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City, ni de Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore y tampoco de Joe Burrow y sus Bengals de Cincinnati, Josh Allen se enfrenta a un escenario idóneo para llegar por primera vez al Super Bowl.

Sin importar que los Bills de Buffalo (12-5) no tengan el primer sembrado de la Conferencia Americana, la presión está sobre sus hombros.

El vigente Jugador Más Valioso de la NFL no puede escapar a la obligación de cumplir con las expectativas. Allen disputará los Playoffs por séptima temporada consecutiva, pero no ha podido entrar a la discusión de los mejores de la historia por la ausencia de títulos; sin embargo, sus verdugos ya no están presentes.

Tiene “la vía libre” para llegar al tan ansiado partido el trofeo Vince Lombardi… pero sería un error caer en un exceso de confianza y mucho más en esta visita a su rival en la Ronda de Comodines, los Jaguars de Jacksonville (13-4), que de la mano de Trevor Lawrence cerraron la temporada regular con ocho victorias al hilo.

Allen no es el único que debe aniquilar los fantasmas. Bajo las órdenes de Sean McDermott, Buffalo tiene ocho juegos consecutivos sin ganar de visitante, la segunda peor racha en la NFL.