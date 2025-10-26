NFL: Aaron Rodgers se topa con “sus Packers”

Más allá de que ambos equipos lideran su división en sus respectivas conferencias, el juego estelar de este domingo por la noche entre los Steelers de Pittsburgh (4-2) y los Packers de Green Bay (4-1-1), en el estadio Acrisure, estará marcado por el primer enfrentamiento de Aaron Rodgers con su exequipo desde su salida en 2022.

Cuando Rodgers venció a los Steelers de Pittsburgh y ganó el Super Bowl XLV en 2011 como quarterback de los Packers de Green Bay, Jordan Love tenía apenas 13 años. Nueve años más tarde, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL se convirtió en el “padre adoptivo” del nuevo quarterback de los queseros tras ser seleccionado el puesto 26 de la primera ronda del Draft de 2020.

Love hizo su debut como profesional un año más tarde contra los Saints de Nueva Orleans entrando en el último cuarto en sustitución de Rodgers. Ahora, será el momento de ver si el alumno puede superar al maestro. Los Packers tienen mejor ofensiva y mejor defensiva que los Steelers. Sin embargo, el factor emocional no es medible y aun así jugará un rol crucial en este partido. En la antesala del emotivo encuentro, el quarterback de 41 años reveló que “mi carrera en el futbol americano comienza y terminará algún día con Green Bay”.