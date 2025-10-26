Más Información

Stefan Johansson, el piloto que se convirtió en pintor y exhibe su arte en el Gran Premio de México

Stefan Johansson, el piloto que se convirtió en pintor y exhibe su arte en el Gran Premio de México

NFL: Aaron Rodgers se topa con “sus Packers”

NFL: Aaron Rodgers se topa con “sus Packers”

Karla Nieto resalta el trabajo de Pedro López en la Selección Mexicana: “Ha dado confianza y cree es nuestro talento”

Karla Nieto resalta el trabajo de Pedro López en la Selección Mexicana: “Ha dado confianza y cree es nuestro talento”

Karla Nieto sobre ser una de las líderes de la Selección Mexicana: “Es una gran responsabilidad”

Karla Nieto sobre ser una de las líderes de la Selección Mexicana: “Es una gran responsabilidad”

Karla Nieto y la ilusión de estar en el Mundial 2027: “Queremos cumplir nuestro sueño”

Karla Nieto y la ilusión de estar en el Mundial 2027: “Queremos cumplir nuestro sueño”

Más allá de que ambos equipos lideran su división en sus respectivas conferencias, el juego estelar de este domingo por la noche entre los Steelers de Pittsburgh (4-2) y los Packers de Green Bay (4-1-1), en el estadio Acrisure, estará marcado por el primer enfrentamiento de Aaron Rodgers con su exequipo desde su salida en 2022.

Cuando Rodgers venció a los Steelers de Pittsburgh y ganó el Super Bowl XLV en 2011 como quarterback de los Packers de Green Bay, Jordan Love tenía apenas 13 años. Nueve años más tarde, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL se convirtió en el “padre adoptivo” del nuevo quarterback de los queseros tras ser seleccionado el puesto 26 de la primera ronda del Draft de 2020.

Love hizo su debut como profesional un año más tarde contra los Saints de Nueva Orleans entrando en el último cuarto en sustitución de Rodgers. Ahora, será el momento de ver si el alumno puede superar al maestro. Los Packers tienen mejor ofensiva y mejor defensiva que los Steelers. Sin embargo, el factor emocional no es medible y aun así jugará un rol crucial en este partido. En la antesala del emotivo encuentro, el quarterback de 41 años reveló que “mi carrera en el futbol americano comienza y terminará algún día con Green Bay”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS