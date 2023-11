Este fin de semana en la Universidad de Arizona State se llevó a cabo un emotivo homenaje a un Ronald Johnson, un histórico entrenador de natación y uno de los invitados más especiales fue Nelson Vargas.

"A mi me convocaron porque reconocen la unión que tenía con Ronald, quien se convirtió en el padre que no tuve, que me dio lecciones de vida que muchos conocen, pero, sobre todo, que fuimos, juntos, la pieza fundamental para contribuir al desarrollo y crecimiento de este deporte. Reconociendo que, yo sólo aprendía, el era mi guía" expresó con sentimiento Nelson.

Dicho evento contó también con la presencia de figuras destacadas de la natación como Bob Bowman, entrenador de Michael Phelps, el máximo medallista olímpico.

"Me llevé una grata sorpresa, en uno de los momentos de la competencia, también se me hizo un reconocimiento a mi trabajo, que me hizo sentir honrado por recibirlo de una universidad de este nivel, exaltación que jamás espere, aquí estamos por Ronald y para Ronald" compartió el profesor Vargas en un boletín.

"He trabajado por más de 60 años por la natación, todo en mi vida ha sido en torno al deporte y mis hijos, hacen parte, también de esta historia" concluyó.

