Este lunes, la Selección de Argelia se aferró a la vida en el Mundial 2026 al firmar una agónica victoria por 2-1 frente a Jordania en el partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo J, en un duelo disputado en el estadio de la Bahía de San Francisco.

Después de haber perdido en su debut frente a Argentina y frente a Austria, ambas selecciones llegaron a este encuentro obligadas a ganar para mantenerse con vida en la Copa del Mundo, y el encuentro comenzó cuesta arriba para los argelinos. "Los Valientes", como se les conoce a los seleccionados de Jordania, se adelantaron en el marcador gracias a Nizar Al-Rashdan (36') , quien aprovechó una acción dentro del área para marcar el 1-0 y anotar el primer gol mundialista en la historia de su selección. Nuevamente, el portero Luca Zidane quedó a deber.

El partido parecía cuesta arriba para los dirigidos por Vladimir Petkovic, hasta que Nadhir Benbouali (69') conectó de cabeza un servicio de Riyad Mahrez para igualar el marcador y devolver la esperanza a los “Zorros del Desierto”. Sin embargo, el empate no le servía a ninguno. Argelia insistió y el premio a su perseverancia llegó gracias al gol de Amine Gouiri (82'), que firmó la remontada agónica.

Así, al finalizar la segunda jornada, Argentina lidera el Grupo J con 6 puntos, seguido por Austria con 3. Con este triunfo, Argelia alcanza 3 unidades y supera a Jordania, que permanece sin puntos.

En la última jornada, Argelia se medirá a Austria. Para clasificar a dieciseisavos, una victoria les da el boleto directo, mientras que un empate los obliga a depender de otros resultados y de los criterios de desempate para aspirar a uno de los boletos disponibles.

Jordania, por su parte, necesita de un auténtico milagro -empezando por una hipotética victoria sobre Argentina- para poder clasificar.