Universal Deportes | 22-06-26 | 19:27 | Actualizada | 22-06-26 | 19:27 |

Uno de los duelos más llamativos de este día es el de Noruega frente a Senegal, correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, donde se espera esté a la altura de lo que se ha hablado en estos días.

El arranque de los noruegos fue de ensueño ante Irak. Después de 28 años de espera, la escuadra europea regresó a una Copa del Mundo y lo hizo a lo grande con la victoria de 4-1 ante los iraquíes.

En este encuentro, se esperaba con ansías el debut de Erling Haaland, el delantero de moda en el futbol actual y tampoco decepcionó. El atacante del Manchester City anotó en dos ocasiones, curiosamente fueron el primero y segundo tanto del duelo.

MINUTO A MINUTO DEL NORUEGA VS SENEGAL EN EL MUNDIAL 2026

Universal Deportes 05:59 PM

¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 05:52 PM

¡Se entonan los himnos nacionales!

Ya están ambas naciones listas para entonar los himnos de sus respectivos países

Universal Deportes 05:29 PM

¡Estamos a media hora del arranque del juego!

Noruega y Senegal ya están listos para enfrentarse

Senegal tuvo una dura presentación en este escenario, pues se enfrentaron ante Francia, una de las favoritas a levantar el torneo de la FIFA.

El cuadro africano cayó 3-1 ante los galos, en el que Kylian Mbappé anotó dos tantos para engrandecer su leyenda con su país y en copas del mundo.

Con tres puntos en la bolsa, los de Noruega quieren sacar otra victoria para poder mantenerse en la pelea por el liderato con los franceses; mientras que los senegaleses quiere encontrar su primer triunfo del torneo e intentar colarse a los 16 mejores.

[Publicidad]

Canal y horario para ver EN VIVO el Noruega vs Senegal del Mundial 2026

  • Horario: 18:00 horas del centro de México
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y VIX plan mundialista

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]