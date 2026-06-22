Uno de los duelos más llamativos de este día es el de Noruega frente a Senegal, correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, donde se espera esté a la altura de lo que se ha hablado en estos días.

El arranque de los noruegos fue de ensueño ante Irak. Después de 28 años de espera, la escuadra europea regresó a una Copa del Mundo y lo hizo a lo grande con la victoria de 4-1 ante los iraquíes.

En este encuentro, se esperaba con ansías el debut de Erling Haaland, el delantero de moda en el futbol actual y tampoco decepcionó. El atacante del Manchester City anotó en dos ocasiones, curiosamente fueron el primero y segundo tanto del duelo.

MINUTO A MINUTO DEL NORUEGA VS SENEGAL EN EL MUNDIAL 2026

Universal Deportes 05:59 PM ¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 05:52 PM ¡Se entonan los himnos nacionales! Ya están ambas naciones listas para entonar los himnos de sus respectivos países

Universal Deportes 05:29 PM ¡Estamos a media hora del arranque del juego! Noruega y Senegal ya están listos para enfrentarse

Senegal tuvo una dura presentación en este escenario, pues se enfrentaron ante Francia, una de las favoritas a levantar el torneo de la FIFA.

El cuadro africano cayó 3-1 ante los galos, en el que Kylian Mbappé anotó dos tantos para engrandecer su leyenda con su país y en copas del mundo.

Con tres puntos en la bolsa, los de Noruega quieren sacar otra victoria para poder mantenerse en la pelea por el liderato con los franceses; mientras que los senegaleses quiere encontrar su primer triunfo del torneo e intentar colarse a los 16 mejores.

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Canal y horario para ver EN VIVO el Noruega vs Senegal del Mundial 2026