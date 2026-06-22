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Uno de los duelos más llamativos de este día es el de Noruega frente a Senegal, correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, donde se espera esté a la altura de lo que se ha hablado en estos días.
El arranque de los noruegos fue de ensueño ante Irak. Después de 28 años de espera, la escuadra europea regresó a una Copa del Mundo y lo hizo a lo grande con la victoria de 4-1 ante los iraquíes.
En este encuentro, se esperaba con ansías el debut de Erling Haaland, el delantero de moda en el futbol actual y tampoco decepcionó. El atacante del Manchester City anotó en dos ocasiones, curiosamente fueron el primero y segundo tanto del duelo.
MINUTO A MINUTO DEL NORUEGA VS SENEGAL EN EL MUNDIAL 2026
Universal Deportes 05:59 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Universal Deportes 05:52 PM
¡Se entonan los himnos nacionales!
Ya están ambas naciones listas para entonar los himnos de sus respectivos países
Universal Deportes 05:29 PM
¡Estamos a media hora del arranque del juego!
Noruega y Senegal ya están listos para enfrentarse
Senegal tuvo una dura presentación en este escenario, pues se enfrentaron ante Francia, una de las favoritas a levantar el torneo de la FIFA.
El cuadro africano cayó 3-1 ante los galos, en el que Kylian Mbappé anotó dos tantos para engrandecer su leyenda con su país y en copas del mundo.
Con tres puntos en la bolsa, los de Noruega quieren sacar otra victoria para poder mantenerse en la pelea por el liderato con los franceses; mientras que los senegaleses quiere encontrar su primer triunfo del torneo e intentar colarse a los 16 mejores.
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Canal y horario para ver EN VIVO el Noruega vs Senegal del Mundial 2026
- Horario: 18:00 horas del centro de México
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y VIX plan mundialista
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