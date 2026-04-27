Luego de la eliminación que sufrió el Monterrey del Clausura 2026, la directiva albiazul tomó cartas en el asunto y comenzó una reestructuración.

Los Rayados no pudieron clasificar a la Liguilla y terminaron en la decimotercera posición de la tabla, a siete puntos del octavo lugar, el último que daba boleto a la Fiesta Grande.

Por tal motivo, la cúpula del conjunto regiomontano decidió darle las gracias a José Antonio Noriega.

El Tato no continuará su gestión como presidente deportivo del Monterrey y, en los próximos días, será anunciado su sustituto.

De igual forma, Héctor Lara tampoco se mantendrá como director deportivo.

A través de un comunicado, en sus redes sociales, los Rayados anunciaron "cambios en su estructura deportiva".

"José Antonio "Tato" Noriega concluirá su gestión como Presidente Deportivo del Club, al igual que Hector Lara, quien dejara funciones como Director Deportivo del Primer Equipo", comunicó.

La Pandilla agradeció al directivo mexicano "por su entrega, calidad humana, honestidad, profesionalismo y compromiso durante esta etapa".

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/B7mG2JeyvA — Rayados (@Rayados) April 27, 2026

También valoró que, durante su era como director deportivo, tuvo logros como "la consecución del subcampeonato de la Liga MX con Rayados en el Torneo Apertura 2024, el bicampeonato de la Liga MX Femenil con Rayadas en 2024, la representación del equipo varonil en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y el impulso de una estructura deportiva moderna".