MLB: Horarios y canales para ver EN VIVO las Series de Campeonato, HOY, viernes 17 de octubre

Ya cada vez falta menos para conocer a los equipos que estarán presentes en la Serie Mundial de Grandes Ligas, donde Los Ángeles Dodgers, Milwaukee Brewers, Toronto Blue Jays y Seattle Mariners buscan llegar al clásico de otoño.

Este viernes 17 de octubre podríamos conocer a la primera franquicia en sellar su boleto a las finales de la MLB. La novena angelina llega al cuarto juego con la serie a su favor (3-0) sobre los Brewers, y con amplías posibilidades de barrerlos para meterse al juego por el campeonato.

En el tercer duelo frente los Cerveceros, Dodgers encaminó su triunfo tras imponerse 3-1. La misión del equipo de Dave Roberts es barrer a su rival, que seguramente busca reaccionar en este partido para alargar la serie.

Por su parte, la llave entre los Blue Jays y los Mariners arroja chipas, ya que llegan a este quinto duelo con un 2-2. Después de haber sido apaleados 10-3, el equipo de Toronto respondió con un 13-4 para su primer triunfo de la serie.

Alejandro Kirk y sus compañeros se sacudieron las dos derrotas consecutivas con una gran reacción, consiguiendo empatar a Seattle en la noche del jueves, cuando los derrotaron 8-2.

¿Cuándo y dónde ver Series Divisionales de la MLB?

Blue Jays vs Mariners

Día: viernes 17 de octubre

Horario: 16:08 horas

Transmisión: FOX y Caliente.TV

Brewers vs Dodgers